“Fondato motivo”: cambia tutto, Juve fuori dal Mondiale per Club

La Juventus si qualificherebbe di diritto se il Napoli non dovesse staccare il pass per i quarti di Champions League

Non sono arrivate conferme, ma nemmeno smentite alla notizia secondo cui De Laurentiis sia pronto a presentare ricorso contro l’ammissione della Juventus al Mondiale per Club 2025. “Se è fuori dalle coppe europee – ha detto giorni fa al ‘Financial Times’ il patron del Napoli – non dovrebbe essere ammessa”.

De Laurentiis fa riferimento ovviamente all’esclusione dei bianconeri dalla Conference League, competizioni a cui la Juve si era qualificata al termine dello scorso campionato dopo la penalizzazione di 10 punti infilittale dalla Federcalcio per le plusvalenze fittizie. La sanzione dell’UEFA è stata successiva, ma legata a quella della FIGC.

Ma l’eventuale ricorso del Napoli avrebbe qualche possibilità di essere accolto? Secondo Giorgio Spallone, avvocato esperto in diritto sportivo, sì.

Spallone cita il regolamento del Mondiale per Club: “L’esclusione per 1 anno del 2020/2024 da tutte le competizioni organizzate da una confederazione può configurare causa preclusiva di accesso a qualificazione”. “La locuzione ‘può configurare’ – precisa in un successivo tweet – equivale a: costituisce fondato motivo di contenzioso da parte di un club eventualmente controinteressato”.

Regolamento di qualificazione a mondiale club: vittoria o miglior ranking nella max competizione confederale periodo 2020/2024

Mondiale per Club 2025: Juventus qualificata se il Barcellona elimina il Napoli

Ricordiamo che la Juventus si qualificherebbe di diritto al Mondiale per Club se il Napoli non dovesse staccare il pass per i quarti di Champions, venendo buttato fuori dal Barcellona di Xavi.

Mercoledì al ‘Camp Nou’ il verdetto, partendo dall’1-1 del ‘Maradona’. In attesa, poi, di un eventuale ricorso degli azzurri che, forse (grande come una casa), potrebbe rimettere in discussione tutto.