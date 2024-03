Osimhen alla Juve: scelto il colpo scudetto

Napoli-Juventus si infiamma anche fuori dal campo, Victor Osimhen è il colpo scudetto per i bianconeri

Una grande classica, quella del calcio italiano, quella tra Napoli e Juventus. Una sfida sempre calda in campo e fuori, per la rivalità esistente tra le due squadre e inevitabilmente anche per gli incroci di mercato che ci sono stati e ci saranno.

Società che inevitabilmente saranno protagoniste anche nelle prossime sessioni, andando a caccia di obiettivi importanti. E che possono guardare vicendevolmente l’una all’altra, per rinforzi di grande livello. L’obiettivo della Juventus sarà puntare con decisione allo scudetto, quello del Napoli di rialzarsi dopo un’annata difficile.

Juventus, verdetto chiaro: serve un colpo alla Osimhen

Nel consueto sondaggio su Telegram, Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti quale giocatore renderebbe l’altra squadra da scudetto. Verdetto che ha visto ‘trionfare’ il passaggio di Osimhen alla Juventus.

Anche in una annata disgraziata e difficile come quella attuale, l’attaccante nigeriano, quando in condizione, ha dimostrato le sue doti e sposterebbe certamente gli equilibri in quel di Torino. L’opzione Osimhen bianconero ha raccolto il 45% delle preferenze, di poco davanti al compagno di squadra Kvaratskhelia con il 38% dei voti. Molto meno quotate le opzioni Vlahovic e Chiesa in azzurro per rilanciare i partenopei.