DIRETTA | Lazio, dimissioni Sarri: in tre per la panchina LIVE

Le dimissioni di Maurizio Sarri devono ancora essere ufficializzate dalla Lazio: è caccia al sostituto con un tris di nomi per la panchina

Maurizio Sarri ha presentato le dimissioni da allenatore della Lazio. La sconfitta contro l’Udinese, il nono posto in campionato e rapporti sempre più tesi hanno spunto il tecnico a presentare le dimissioni, per le quali manca ormai soltanto l’ufficialità.

In prima fila per la sostituzione c’è l’attuale allenatore dell’Under 14 biancoceleste Rocchi, ma sono in lista anche Tudor ed un altro ex come Miroslav Klose. Per quanto riguarda il croato, c’è da registrare come l’ex Verona sia disponibile ad accettare la panchina della Lazio ma non a scatola chiusa: vorrebbe, quindi, prima verificare la situazione della squadra e conoscere le intenzioni di Lotito.

Calciomercato.it seguirà in diretta tutti gli aggiornamenti sulle dimissioni di Sarri e il nuovo allenatore della Lazio.