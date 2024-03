Aspettano già Sarri: dopo l’addio alla Lazio si candida per un top club

Maurizio Sarri si dimette da allenatore della Lazio, per lui nella prossima stagione occhio a una panchina top: le indiscrezioni

Giornata davvero burrascosa in casa Lazio, all’indomani della sconfitta contro l’Udinese, la quarta di fila in tutte le competizioni. Maurizio Sarri si è dimesso e ha lasciato Formello, tra i biancocelesti ora da capire chi prenderà il suo posto in panchina per un finale di stagione delicatissimo.

C’è ancora da inseguire una qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione, tramite il campionato o la Coppa Italia, dove i capitolini affronteranno ad aprile in doppia semifinale la Juventus. I nomi per la sostituzione sono quelli di Rocchi, Klose e Igor Tudor. Situazione tutta da decifrare tra i biancocelesti, mentre per Sarri, dopo l’addio, sembra già esserci in vista una panchina di una certa importanza.

Sarri, idea Barcellona per il dopo Xavi

Dalla Spagna, e precisamente dal podcast ‘ADN Barça’, giunge voce che il Barcellona potrebbe seriamente pensare a lui per il dopo Xavi nella prossima stagione.

Il vantaggio legato al nome di Sarri sarebbe quello di un tecnico certamente libero e con il quale sarebbe più facile contrattare, rispetto a nomi come Flick e De Zerbi. Anche se il ‘Mundo Deportivo’, per ora, smentisce che si tratti di una ipotesi concreta. Nelle prossime settimane, comunque, potrebbero esserci aggiornamenti importanti.