Juventus, volano parole grosse: “Giuntoli mediocre, Thiago Motta presuntuoso”

Momento non idilliaco dei bianconeri attesi dalla sfida di Champions contro il Manchester City. Botta e risposta tra Dt e allenatore

Juventus e Manchester City si affrontano stasera all’Allianz Stadium’ in una partita molto delicata valida per la sesta giornata di Champions League. Due squadre che stanno attraversando un periodo difficile a causa dei risultati negativi e dei tanti infortuni.

Appaiati in classifica a quota 8 punti, i bianconeri di Thiago Motta e i Citizens di Pep Guardiola vanno a caccia di una vittoria che possa rappresentare la svolta della stagione. Tre punti che permetterebbero a chi vince di tornare in corsa per un posto tra le prime otto della graduatoria generale, qualificandosi direttamente per gli ottavi di finale senza dover giocare i sedicesimi. Alla Juve, in particolare, serve un successo di prestigio per guarire dalla ‘pareggite’ che ha visto la Vecchia Signora impattare le ultime quattro sfide tra Serie A e Champions in attesa della riapertura del calciomercato di gennaio per provare a rinforzare la squadra. Proprio la costruzione della rosa bianconera e l’impiego dei calciatori che ne fanno parte ha acceso i riflettori della critica sul direttore tecnico Giuntoli e sull’allenatore Thiago Motta.

Juve, Giuntoli vs Thiago Motta: “Nico Gonzalez non è Zirkzee e non andava preso”

Sul tema è intervenuto anche il noto giornalista sportivo Giancarlo Padovan, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ non ha risparmiato giudizi di disapprovazione nei confronti dei due maggiori responsabili alla Juventus.

“La Juventus di oggi è la grande delusione di Giuntoli. Non è un direttore sportivo uno che pensa di poter giocare con un solo centravanti o uno che avalla la decisione dell’allenatore di averne uno solo in rosa. Un direttore che compra Nico Gonzalez non conosce la storia del giocatore: non è infortunato, è fermo da tre mesi per un problema muscolare dal quale non guarisce. Giuntoli è sopravvalutato: ha avuto buone intuizioni a Napoli, dove ha vinto lo scudetto soprattutto perché c’era Spalletti. Tra i direttori sportivi è un mediocre, perché non ha preso un terzino destro, non ha preso un vice Vlahovic, e invece ha preso Douglas Luiz che di sicuro non vale i soldi che è stato pagato. Thiago Motta è un presuntuoso, con le sue trovate assurde come uno tra Koopmeiners, Weah e McKennie centravanti. E’ convinto di poter fare il proprio calcio un po’ complicato cercando di far fare il Zirkzee a Nico Gonzalez sebbene abbiano caratteristiche diverse”.