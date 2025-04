Bestemmia e squalifica in Serie A: nuova bufera sull’Inter

“Proferito un’espressione blasfema, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. La nota nel dispositivo del Giudice sportivo riaccende la polemica sui casi Lautaro e Bisseck

La squalifica per espressione blasfema ha riacceso la polemica sui casi – simili e diversi allo stesso tempo – dei due giocatori dell’Inter, Lautaro Martinez e Yann Bisseck. Il primo ha patteggiato una multa, dopo che aveva dichiarato di non aver mai bestemmiato al termine del derby d’Italia con la Juventus dello scorso 16 febbraio, il secondo era a rischio squalifica per una presunta bestemmia durante Inter-Roma di domenica scorsa. Ma nel dispositivo di oggi del Giudice sportivo non c’è stata alcuna menzione dell’accaduto.

Su X si è rianimata la discussione dopo la notizia che, per espressione blasfema, è stato sospeso per un turno un altro giocatore di Serie A. Parliamo di Alberto Grassi, jolly dell’Empoli di D’Aversa che nelle ultime quattro giornate proverà a salvare la pelle, cioè ad evitare la retrocessione in B.

Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Ste cose sono a convenienza, mercoledì Pellegrini della lazio ha bestemmiato davanti telecamere e microfono , niente squalifica . — D4R10💛❤️ #friedkinout (@ASR22luglio1927) April 29, 2025

vero @AIA_it ? — Mincix (@Mincix91) April 29, 2025

Figli e figliastri — Angelo.Rsn (@AngeloRsn01) April 29, 2025

Perché lui non può patteggiare? Domanda seria — Pierandrea (@Pierousai94) April 29, 2025

Bisseck tutto a posto?? — ғᴇʀɴᴀɴᴅᴏᴠᴇɢᴀs (@fernandovegas01) April 29, 2025

Pero per Lauti multina e stretta di mano — stechisio (@stechisio98) April 29, 2025

Lautaro pacca sulla spalla e multina, Bisseck ciao ciao — Marco “Rotamato” 38 ⚪️⚫️🇮🇹 (@m_dazzi) April 29, 2025

Espressione blasfema, Grassi salterà Empoli-Lazio

Con una nota presente all’interno del comunicato, il Giudice sportivo ha invece reso noto la squalifica di un turno di Grassi, “per avere, al termine della gara, proferito un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale“. Per Grassi non c’è stato bisogno della prova audio, visto che la sua bestemmia è stata ascoltata – come recita la stessa nota – dal quarto ufficiale di gara. L’ex Napoli salterà la sfida con la Lazio di domenica 4 maggio.