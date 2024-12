Juventus, Thiago Motta senza un big: i convocati per il Manchester City

La Juventus questa sera scenderà in campo allo Stadium per affrontare il Manchester City di Guardiola. Ecco l’elenco dei convocati di Thiago Motta

Torna in campo anche la Juventus in questa tre giorni di coppe europee. I bianconeri affronteranno in casa il Manchester City che sta vivendo una fase molto delicata della stagione.

Momento non idilliaco anche per la truppa di Thiago Motta reduce dall’ennesimo pareggio in campionato, e vogliosa di tornare a vincere per dare una sterzata forte anche alla classifica Champions che necessita di punti preziosi. In vista della sfida odierna però l’allenatore italo-brasiliano dovrà fare a meno di un tassello fondamentale come Andrea Cambiaso, che per infortunio non sarà presente.

Questa mattina infatti la Juventus ha diramato l’elenco dei convocati con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale:

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

19 Thuram

21 Fagioli

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

29 Di Gregorio

37 Savona

40 Rouhi

51 Mbangula Per ciò che concerne lo stesso Cambiaso il calciatore sentiva un po’ di dolore stamattina nell’ultimo provino, ed anche a scopo precauzionale non hanno voluto forzare il rientro. Juventus, Motta senza Cambiaso: ecco invece i convocati di Guardiola La Juventus, che arriva alla sfida di Champions dopo il pari in rimonta per 2-2 contro il Bologna, si ritroverà di fronte una squadra complessivamente in crisi di identità e risultati, che pure ha bisogno di tornare a mettere in campo una prova di forza.

Guardiola non è mai stato così in difficoltà nel corso della sua avventura a Manchester ed è ora chiamato a ritrovare il bandolo della matassa di una squadra solo quarta in Premier lontanissima dal Liverpool che sta dominando il torneo. Di seguito quindi i convocati anche dell’allenatore spagnolo: Ederson, Ortega Moreno, Hudson; Lewis, Walker, Simpson-Pusey, Dias, Gvardiol, Wilson-Esbrand; Wright, O’Reilly, Gundogan, Kovacic, Bernardo, De Bruyne, Nunes, McAtee, Foden; Savinho, Grealish, Doku, Haaland.