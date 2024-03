Sarri si dimette: Lazio, il grande ex in panchina

Alta tensione in casa biancoceleste dopo la sconfitta casalinga con l’Udinese. Scontro totale tra la squadra e il tecnico, che ha presentato le dimissioni

AGGIORNAMENTO ORE 15.42 – Per quanto riguarda la pista che porta a Tudor, stando a indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il tecnico croato direbbe sì alla panchina della Lazio, ma non a scatola chiusa. Prima di accettare vorrebbe capire prima le condizioni della squadra e le intenzioni di Lotito.

AGGIORNAMENTO ORE 15.35 – Non solo Rocchi per il post Sarri alla Lazio. Se le dimissioni del tecnico di Figline dovessero essere accettate, l’attuale allenatore dell’Under 14 biancoceleste è uno dei nomi possibili per la sostituzione di Sarri. Oltre all’ex attaccante occhio anche alle piste che portano a Igor Tudor e ad un altro ex come Miroslav Klose.

Possibile ‘terremoto’ in casa Lazio. Stando a indiscrezioni, Maurizio Sarri starebbe pensando di rassegnare le dimissioni all’indomani della sconfitta casalinga con l’Udinese, la quinta consecutiva e la dodicesima in campionato, e nelle ore in cui la società ha optato per il ritiro a Formello.

A proposito del ritiro, ulteriori indiscrezioni parlano di un rifiuto da parte dei giocatori. Un rifiuto che potrebbe dare il colpo di grazia all’avventura di Sarri alla Lazio. L’ambiente è a dir poco incandescendente, i rapporti tra larga parte della squadra e il tecnico sarebbero pessimi, con quest’ultimo che potrebbe decidere di andarsene senza aspettare la fine della stagione e nonostante un contratto (ricco) in scadenza a giugno 2025. Il suo posto, come tecnico ad interim, potrebbe essere preso dall’ex bomber Tommaso Rocchi, attuale allenatore dell’under 14.