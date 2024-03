Lazio in crisi nera: Sarri-squadra e la decisione presa dal club

Ieri contro l’Udinese i biancocelesti hanno subito la dodicesima sconfitta in campionato, la quarta consecutiva dopo i ko con Bologna, Fiorentina e Milan

Lazio in crisi nera, per non dire nerissima. Dopo l’uscita dalla Champions agli ottavi contro il Bayern, ieri la squadra di Sarri (in tribuna perché squalificato) è andata ko in casa con l’Udinese in piena lotta per non retrocedere. Si è trattata della dodicesima sconfitta in campionato, la quarta consecutiva dopo quelle con Bologna, Fiorentina e Milan.

Sarri non rischia la panchina, ma è chiamato a risollevare una squadra nervosa e del tutto allo sbando. Attualmente la Lazio è nona in classifica con 40 punti, considerata la situazione critica Immobile e compagni non sono nemmeno in corsa per il quinto posto occupato dalla Roma – la distanza è di 8 punti – che potrebbe regalare la qualificazione alla prossima Champions visto il primo posto dell’Italia nel ranking.

Per provare a uscire dalla crisi, il club presieduto da Lotito ha deciso di mandare tutti in ritiro. Inizierà oggi pomeriggio e si svolgerà direttamente a Formello, dove è atteso il primo confronto post Udinese tra Sarri e i suoi giocatori.