Lecce, ore contate per D’Aversa: possibile risoluzione, c’è un sostituto in pole | CM.IT

Dopo il finale concitato contro il Verona, il gestaccio di D’Aversa, la condanna del club e le scuse, il Lecce si prepara a cambiare allenatore

La giornata di Serie A non si è ancora conclusa (stasera c’è Lazio-Udinese), ma di cose ne sono successe già parecchie. A partire dallo scontro ad alta quota tra Bologna e Inter con l’ennesimo allungo dei nerazzurri in vetta. E poi ancora il cambio della guardia al secondo posto, col sorpasso del Milan sulla Juve che proprio non riesce a vincere.

E ancora il pareggio del Napoli, ancora in difficoltà nonostante la vittoria contro la Juve, il pareggio concitato e pieno di colpi di scena tra Fiorentina e Roma. Ma anche e forse soprattutto è stata giornata di scontri diretti salvezza, quelli che mettono in palio la posta maggiore. La vittoria del Frosinone sul Sassuolo, del Cagliari sulla Salernitana e del Verona sul Lecce. Proprio quest’ultima sfida ha avuto strascichi importantissimi con un episodio sicuramente sgradevole, che ha fatto il giro del web e non solo. La testata del tecnico leccese Roberto D’Aversa a Thomas Henry in un postgara assolutamente concitato che è costato il rosso a entrambi. La conseguenza sarà l’esonero (o comunque l’addio) per il mister giallorosso, che arriverà sicuramente e a prescindere dal brutto gesto. La società sta riflettendo sui possibili sostituti, sta sondando le varie piste. Alcune sono sfumate sul nascere, ovvero Sottil, Zanetti e Dionisi che hanno già allenato in Serie A quest’anno. Sono invece in corsa altri nomi come Semplici, Gotti e Giampaolo.

Il Lecce studia la risoluzione con D’Aversa: Semplici in pole

Scendendo ancora di più nel dettaglio, ci sono ben pochi dubbi sul fatto che il Lecce cambierà guida tecnica dopo uno score di una sola vittoria nelle ultime dieci partite e decisamente troppi gol subiti. Solo un punto nelle ultime cinque. E la situazione sta precipitando in maniera molto pericolosa, con i pugliesi che hanno solo un punto di margine sul terzultimo posto e sono in pienissima bagarre.

Nonostante il post di scuse, poco convincente, con cui D’Aversa ha fatto mea culpa per il gesto ma ha ribadito di non aver colpito o dato testate violente ad Henry il suo destino pare segnato. Il Lecce, che aveva già preso le distanze da quanto successo in campo dopo il fischio finale, si sta confrontando con il suo ufficio legale per capire i margini per una eventuale risoluzione di contratto. E nel frattempo cerca il sostituto: al momento Leonardo Semplici è in pole per la panchina giallorossa. Poi le altre possibili soluzioni, che vanno da Gotti a Giampaolo. Sticchi Damiani, Corvino e Trinchera sanno di non poter sbagliare nessuna scelta in questo momento, ogni partita ora è una finale: sabato c’è un altro scontro salvezza in casa della Salernitana. Intanto è stato spostato l’allenamento del mattino al pomeriggio: oggi infatti è in programma l’incontro e il colloquio tra la società e lo stesso allenatore.