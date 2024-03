Finale folle Lecce-Verona: scoppia la rissa, testata di D’Aversa. Cos’è successo

Finale folle al Via del Mare: scoppia la rissa dopo il triplice fischio di Lecce-Verona. Colpi proibiti ed un cartellino rosso, cos’è successo

Il Verona piazza il colpaccio al Via del Mare di Lecce e strappa tre punti pesantissimi nella corsa salvezza. A decidere nel primo tempo è stato Michael Folorunsho, dopo un finale incandescente e ricco di tensione.

Parte tutto dai minuti finali del match, quando iniziano le scintille in campo fra Henry e Pongracic. Battibecchi e qualche colpo di troppo che hanno portato l’arbitro ad ammonire entrambi. I due, però, continuano a scontrarsi e a “promettersele” e al triplice fischio la situazione degenera. L’alta tensione coinvolge anche le due squadre. Si scatena così un’accesa mischia, con protagonista ancora Henry e l’allenatore del Lecce, Roberto D’Aversa. Il tecnico si è scagliato contro il giocatore colpendolo con una testata.

Lecce-Verona, rissa nel finale: cos’è successo

Ad avere la peggio è un furioso ed incontenibile Henry, che viene espulso dall’arbitro Chiffi dopo la fine della partita. Rosso anche a D’Aversa. L’attaccante dell’Hellas è stato portato via dai suoi dirigenti.

Ci è inoltre voluto qualche minuto per “sedare” la rissa. Situazione rientrata al Via del Mare: i padroni di casa del Lecce lasciano comunque il campo tra i fischi dei propri tifosi. La situazione di classifica si fa sempre più complicata per la squadra di D’Aversa.