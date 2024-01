La Roma sta per accogliere Tommaso Baldanzi dall’Empoli: sarà lui l’ultimo colpo di mercato per Daniele De Rossi, come anticipato dalla nostra redazione

In una giornata frenetica sul mercato, ad un giorno dalla chiusura ufficiale della finestra invernale, la Roma si appresta a chiudere un’importantissima operazione. Come raccontato dalla nostra redazione nelle ultime ore, il club giallorosso sta per accogliere Tommaso Baldanzi dall’Empoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro.

ORE 17.35 – Roma ed Empoli sono adesso al lavoro sugli ultimissimi dettagli della trattativa che porterà Baldanzi a vestire la maglia giallorossa. Il calciatore è atteso nelle prossime ore nella Capitale, mentre domattina sosterrà le visite mediche prima della firma ufficiale sul nuovo contratto.

ORE 16.42 – Contatti continui tra la Roma e l’Empoli per chiudere l’affare Baldanzi. Il trequartista è adesso vicinissimo ai giallorossi: l’operazione prevede il prestito del classe 2003 con obbligo di riscatto per i giallorossi a 15 milioni di euro complessivi.

ORE 16.16 – Dopo i passi in avanti fatti sulle uscite, un altro affare ufficiale scalda sempre di più la pista Baldanzi. L’Empoli ha infatti definito l’arrivo di Niang dall’Adana Demirspor: giallorossi adesso in forte pressing per chiudere.

ORE 16.00 – Prima dell’assalto a Baldanzi, per la Roma è stata una giornata particolarmente attiva sul fronte delle uscite. Come raccontato dalla nostra redazione, in mattinata sono stati fatti dei passi in avanti importanti per Kumbulla verso il Sassuolo, mentre nel pomeriggio la Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo in prestito del Gallo Belotti.

ORE 12.31 – Giornata chiave per l’assalto della Roma a Tommaso Baldanzi. La trattativa con l’Empoli è già stata impostata, come svelato da giorni su Calciomercato.it. La valutazione dei toscani oscilla tra i 13-15 milioni di euro, mentre la formula rimane invariata: prestito con obbligo di riscatto. Forte anche la spinta del classe 2003 che vuole preme per indossare la maglia giallorossa.