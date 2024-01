Tommaso Baldanzi si avvicina alla Roma, contatti continui tra i due club per chiudere l’affare

Tommaso Baldanzi è adesso ad un passo dal diventare un nuovo calciatore della Roma. In queste ore è previsto un contatto deciso per provare a chiudere l’operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto sui 15 milioni di euro complessivi.

La volontà delle parti resta quindi quella di chiudere oggi tutte le intese, per permettere eventualmente al calciatore di sostenere le visite mediche entro le prossime ore. Le cessioni di Kumbulla e Belotti, con quella probabile di Celik, hanno permesso infatti a Tiago Pinto di alleggerire il monte ingaggi, convincendo così i Friedkin ad affondare il colpo per la trequarti. Un altro calciatore dotato di grande tecnica a disposizione di Daniele De Rossi, dopo l’arrivo di Angelino per la corsia di sinistra.

Affare che ha incassato il via libera dopo l’addio ufficiale di Belotti, ceduto in prestito oneroso alla Fiorentina. Una trattativa di cui vi parliamo da giorni, anche in seguito all’accelerata dell’Empoli sul mercato in entrata e che nel pomeriggio ha ufficializzato l’arrivo di M’Baye Niang dall’Adana Demirspor. Tasselli chiave che hanno agevolato il forcing finale della Roma per Baldanzi.