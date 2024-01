Roma, tra le uscite e Baldanzi: ecco la situazione | CM.IT

Ultime ore di mercato bollenti in casa Roma: le ultime sulle cessioni e l’eventuale arrivo di Baldanzi in giallorosso

Tra le uscite e l’eventuale ingresso di Baldanzi, sono ore bollenti in casa Roma. Tiago Pinto è infatti molto attivo: vuole sfoltire la Rosa per regalare a De Rossi un’altra pedina dopo Angelino.

Le uscite quindi, a dir poco fondamentali in questa fase, sia per una questione di liste sia per alleggerire il monte ingaggi del club. Detto dell’accordo di Belotti con la Fiorentina, che è l’unica società tra quelle interessate da sempre nei pensieri dell’attaccante, proprio nelle ultime ore sono stati fatti passi decisivi per la cessione di Kumbulla al Sassuolo.

Calciomercato Roma, anche Celik in uscita: le ultime

I due addii però non bastano per l’assalto a Baldanzi: per l’ok dei Friedkin all’operazione con l’Empoli serve infatti anche quello di Zeki Celik. Il terzino turco è da tempo nel mirino del Galatasaray: il club turco preme per il prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma chiede l’obbligo.

Su Celik ci sono anche il Marsiglia, che però deve prima cedere Clauss in quel ruolo, e altri club della Ligue 1 francese. Il tempo stringe, il mercato italiano chiude domani alle ore 20:00, ma Tiago Pinto sul fronte uscite si è dimostrato sempre molto determinato. Se non dovesse chiudersi l’accordo con i transalpini, ad ogni modo, potrebbe riaprirsi la pista che porta a Istanbul, dal momento che il mercato turco è aperto fino al prossimo 9 febbraio.