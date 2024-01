Belotti-Fiorentina, la foto spiazza i fan: annuncio UFFICIALE

Andrea Belotti è pronto ad intraprendere una nuova avventura in Serie A. Futuro alla Fiorentina per il ‘gallo’ per il quale spunta anche una simpatica foto social

Andrea Belotti saluta la Roma e si prepara a vivere la sua prossima tappa in Serie A. Dopo una stagione e mezza il ‘Gallo’ lascia quindi la capitale per accasarsi alla Fiorentina, dove troverà ad attenderlo Vincenzo Italiano.

Il centravanti ex Toro è atteso a Firenze per visite mediche e firma, ma dalla Viola è già arrivato un annuncio social che non fa altro che spoilerare ed ufficializzare di fatto l’approdo di Belotti alla Fiorentina. La società gigliata, che pagherà 750mila euro per il prestito, ha infatti pubblicato uno scatto sui social in cui si intravede sfocato un gallo in un campo da calcio, il tutto con l’emoji degli occhi aperti a fare da contorno.

Ecco l’indizio social postato dalla Fiorentina:

L’addio di Belotti alla Roma va ad intrecciarsi a doppio filo anche all’eventuale arrivo di Tommaso Baldanzi per il quale nella capitale si continua a trattare. Come anticipato da Calciomercato.it, la fumata bianca potrebbe arrivare già oggi con le cessioni di Belotti e Kumbulla per il quale arriva il via libera per le visite mediche col Sassuolo (in prestito secco), oltre a Celik che potrebbe partire nei prossimi giorni.