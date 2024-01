DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di mercoledì 31 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Milan e di tutte le altre: tutti gli aggiornamenti in tempo reale di mercoledì 31 gennaio 2024

Il calciomercato è entrato nelle ultime ore prima della chiusura che arriverà alle 20.30 del 1 febbraio. Tanti sono ancora i club che non hanno ultimato la propria campagna di rinforzo e stanno lavorando alacremente per riuscire a portare a dama diverse operazioni.

A partire dalla Juventus, che nelle prossime ore accoglierà Carlos Alcaraz per le visite mediche: l’argentino classe 2002 sarà il rinforzo per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Intanto, la Roma continua ad essere in pressione con l’Empoli per portare Tommaso Baldanzi nella Capitale. La Fiorentina, invece, è impegnata in diverse operazioni in uscita (Mina e Barak in particolare) tutte necessarie per poter dare l’assalto definitivo ad Albert Gudmundsson.

LIVE

08:05 Roma, giornata decisiva per Kumbulla Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, oggi avverrà l’incontro decisivo tra la Roma e il Sassuolo per definire il prestito secco di Marash Kumbulla: c’è ottimismo sull’esito della trattativa.

08:00 Fiorentina, il grande obiettivo resta Gudmundsson Il grande obiettivo della Fiorentina resta Albert Gudmundsson. Il club viola sta cedendo diversi giocatori in modo da avere il tesoretto necessario per accontentare le richieste del Genoa: i liguri, infatti, sono irremovibili e non scendono sotto i 30 milioni di euro per lasciar partire subito il proprio gioiello.