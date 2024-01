Inter, Sensi intanto si allena: cosa manca per volare a Leicester | CM.IT

Non c’è ancora la fumata bianca per il trasferimento di Sensi: ore decisive per il passaggio del centrocampista dall’Inter al Leicester

Non si sblocca ancora la trattativa per il trasferimento di Stefano Sensi dall’Inter al Leicester.

Al momento non è arrivato il semaforo verde sull’operazione e il nodo è legato alla formula dell’operazione. L’Inter spinge per cedere a titolo definito il centrocampista classe ’94, con la possibilità di incassare una cifra vicina ai 3 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il Leicester invece, che deve fronteggiare i paletti del Fair Play Finanziario, punta ad acquisire il giocatore in prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla promozione in Premier League delle ‘Foxes’.

In quest’ultimo caso, però, Sensi dovrebbe rinnovare per un altro anno il contratto in scadenza a giugno, soluzione invece sul quale non è arrivato il via libera dell’Inter. Le parti continueranno a trattare nelle prossime ore, con la trattativa che ha subito ieri un rallentamento per la richiesta del Leicester di non chiudere l’affare a titolo definitivo. Intanto Sensi si è regolarmente allenato questa mattina ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi insieme a tutta la squadra e ha già dato nelle scorse settimane la disponibilità al trasferimento alla corte di Enzo Maresca, in pressing già da fine dicembre per portarlo Oltremanica.

Sensi ha un’intesa biennale con il Leicester, con eventuale opzione per un altro anno, con un ingaggio di circa 2 milioni di euro a stagione.