DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di giovedì 25 gennaio

Il Monza accoglie Djuric, visite mediche per il centravanti in arrivo dal Verona. Firma in serata per un contratto da 18 mesi con opzione per un altro anno.

