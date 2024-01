Zerbin al Monza, l’annuncio di Galliani e il sogno Nazionale: “Fortemente voluto da Palladino” | VIDEO CM.IT

Le parole di Adriano Galliani e Zerbin. Il giovane attaccante si appresta a diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Monza

Uno dei protagonisti della final four di Supercoppa è stato sicuramente Alessio Zerbin. Autore dei gol che hanno aiutato il Napoli ad approdare in finale, il giovane attaccante si sta prendendo le luci della ribalta anche in sede di calciomercato.

Zerbin in serata è arrivato a Monza per apporre la firma sul suo contratto. Per l’ufficialità è ormai solo questione di ore. Sull’argomento si è espresso Adriano Galliani, che ha fatto il punto della situazione non lesinando un commento ironico: “Mancano ancora gli ultimi documenti, ma diciamo che ci sono molte possibilità che giochi con il Monza (sorride, ndr). È un giocatore fortemente voluto da Palladino e io ho cercato di accontentarlo, come di solito faccio con gli allenatori. Poi ho ricordato ad Alessio che quando giocava con la Viterbese, nella stagione 2018/2019, abbiamo perso nei minuti di recupero una Coppa Italia di Serie C”.

Zerbin al Monza: “Sono molto felice di essere qui” | VIDEO CM.IT

Tanta l’emozione di Zerbin, che si è detto subito pronto ad affrontare una sfida sicuramente importante per la sua carriera: “Ho avuto vari incroci con il Monza, tra cui quello della Coppa Italia vinto con la Viterbese. Sono molto orgoglioso e fiero di essere qua, è una bellissima opportunità e spero di ripagare tutta la fiducia che mi hanno dato.

🎥 #Monza – #Galliani annuncia #Zerbin: “Fortemente voluto da #Palladino“. Le prime parole del nuovo acquisto: “Una bella opportunità, mi piace giocare a tutta fascia. Nazionale con Spalletti? È sempre un sogno, dipenderà da me” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/z6ULvHa8fL — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 24, 2024

Palladino? Non ho ancora parlato con il mister, lo conoscerò tra poco e ceneremo tutti insieme. Supercoppa con il Napoli? È stata una bella una esperienza. Spero sia stato solo un inizio, adesso si deve continuare così”.

Alle domande di Calciomercato.it sul ruolo e la Nazionale: “Giocherò dove mi dirà il mister, però mi piace giocare a tutta fascia e credo che sarà quello il mio ruolo. Convocazione in azzurro con Spalletti? La maglia della Nazionale è sempre il sogno, vedremo. Ci sono giocatori fortissimi, dipenderà soprattutto dalle mie prestazioni”