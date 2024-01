Lazio, in salita la cessione di Kamada: ballano 5 milioni | CM.IT

Kamada è tra i giocatori che accendono il mercato della Lazio in uscita in questa ultima settimana. Sarri è pronto a cederlo ma le richieste di Lotito frenano la trattativa

Arrivato la scorsa estate a parametro zero dall’Eintracht Francoforte, Daichi Kamada ha avuto un buon impatto con il campionato di Serie A. Di lui i tifosi della Lazio si ricordano il gol vittoria al ‘Maradona’ contro il Napoli e l’assist dell’Allianz Stadium’ contro la Juventus.

Due giocate davvero belle ma che risalgono entrambe a settembre, rispettivamente alla terza ed alla quarta giornata di campionato. Da allora il centrocampista nipponico non è più riuscito ad incidere ed ha perso sempre più posizioni nelle gerarchie di mister Maurizio Sarri. Nel 2024, in particolare, Kamada ha giocato il primo tempo della trasferta contro l’Udinese, per poi essere sostituito all’intervallo da Vecino, mentre è rimasto in panchina nelle successive tre sfide di Coppa Italia contro la Roma, di Serie A contro il Lecce e di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Un declino che gli è costato persino la convocazione del Giappone per la Coppa d’Asia e che ha spinto il club biancoceleste a metterlo sul mercato. Negli ultimi giorni si è parlato di un interessamento del Galatasaray, ma secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it la trattativa è stata messa in stand-by. C’è troppa differenza tra la richiesta di Lotito di 10 milioni di euro e l’offerta dei turchi di circa la metà. Serve uno sforzo da parte di entrambe le società per provare a riaprire l’operazione. Intanto i giallorossi stanno vagliando altre piste, come quelle che portano a Christian Eriksen del Manchester United ed a Nabil Fekir del Betis Siviglia.