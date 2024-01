Roma, l’ex Matic cambia di nuovo squadra: Lione in pressing, cosa sta succedendo | CM.IT

Dopo l’esperienza in Italia, Nemanja Matic potrebbe cambiare nuovamente maglia lasciando quella del Rennes che ha vestito la scorsa estate

Possibile nuova esperienza per Nemanja Matic, centrocampista serbo che lo scorso anno ha vestito la maglia della Roma in Serie A.

Potrebbe esserci concretamente ancora la Francia nell’immediato futuro di Nemanja Matic: il centrocampista serbo, lo scorso anno in Italia dove ha raccolto cinquanta gettoni di presenza con la maglia della Roma, attualmente gioca in terra tansalpina con lo Stade Rennes. L’ex Chelsea in questa stagione ha giocato diciannove partite tra Ligue 1 ed Europa League, ma dopo appena pochi mesi potrebbe già cambiare squadra in questa sessione invernale di calciomercato.

Il #Besiktas insiste per #Matic. Il serbo, già nel mirino del #Lione, resta alla ricerca di una nuova squadra #calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) January 25, 2024

In particolar modo, secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, sul centrocampista serbo c’era stato il forte pressing del Besiktas. In particolar modo, l’intenzione del club turco era quella di stringere per il giocatore ex Chelsea, ancora alla ricerca di una nuova squadra. MA nelle ultime ore si è registrato un forte inserimento dell’Olympique Lione che già aveva sondato il terreno per l’ex Roma.

Calciomercato, Matic può cambiare di nuovo squadra

Dopo la rottura con la Roma e con il club francese, ora il giocatore ex Manchester United è finito nuovamente sul mercato. Una situazione di stallo che potrebbe durare poco, dato che il Lione ha fatto registrare una decisa accelerata per il giocatore classe ’88 nel mirino anche del Besiktas.

Quando manca circa una settimana alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, dunque, il club francese proverà a trovare un accordo con lo Stade Rennes che in estate ha versato circa due milioni e mezzo di euro nelle casse societarie della Roma per prelevare il cartellino del centrocampista originario di Šabac che ora sembra essere destinato a cambiare nuovamente aria.

Nelle prossime ore, infatti, il Lione potrebbe lanciare l’assalto definitivo al giocatore serbo che ha un altro anno e mezzo di contratto con lo Stade Rennes, ma ormai destinato a lasciare la formazione francese.