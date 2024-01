Addio Matic dopo sei mesi: è già nella Capitale

Nemanja Matic fa infuriare il suo club e non si presenta agli allenamenti: è già sbarcato nella Capitale, ecco cosa sta succedendo.

Contattato da Mourinho nell’estate del 2022, Matic ha disputato una sola stagione con la Roma da assoluto protagonista. Era un punto fermo della formazione giallorossa, con la quale ha centrato la finale di Europa League, poi persa contro il Siviglia ai rigori.

L’esperto centrocampista serbo ha poi lasciato inspiegabilmente il club della Capitale, per approdare in Francia, al Rennes. Una nuova avventura, forse una delle sue ultime esperienze in Europa della sua carriera. A 35 anni, però, i colpi di testa possono sempre cambiare il destino scritto dalle stelle. Infatti, Nemanja Matic ha deciso improvvisamente di lasciare la Francia senza preavviso, saltando gli allenamenti della sua squadra. Ecco dove si trova in questo momento secondo i media francesi.

Matic lascia improvvisamente la Francia: ecco dove si trova

Ha lasciato Roma in malo modo, rompendo con il club in estate e dopo sei mesi potrebbe lasciare il Rennes per le stesse ragioni. Matic non si è mai integrato fino in fondo con il club rossonero e nelle ultime ore non si è presentato all’allenamento con i compagni. La società è su tutte le furie e ha diramato un comunicato durissimo nei suoi confronti: “Matic non si è presentato all’allenamento – scrive il Rennes – Questo comportamento è del tutto incomprensibile da parte di un giocatore sotto contratto fino al 2025″.

Ma il club francese va oltre e chiede spiegazioni: “La società attende ora le spiegazioni del giocatore ed è determinata a prendere in seguito tutte le misure necessarie, per preservare i propri interessi”. Insomma, la società controllata dal Groupe Artemis vorrà vederci lungo. Nel frattempo, Nemanja sarebbe atterrato a Londra, capitale inglese. Chiaramente l’ex Roma ha trascorso la fetta di carriera più importante nel Regno Unito, giocando per il Chelsea e per il Manchester United. E chissà che questo non possa essere anche un indizio di mercato per gennaio. Infatti, sembra esser scoccata l’ora per la sua permanenza in Francia. Matic potrebbe non essere più un giocatore del Rennes quando il Milan affronterà in Europa League agli spareggi il club bretone.