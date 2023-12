Milan, da Theate a Gouiri: ecco il Rennes, l’avversario in Europa League

Il Diavolo di Stefano Pioli riparte dai playoff di Europa League: ecco i francesi allenati da Stephan Julien

Sarà Milan-Rennes in Europa League. La squadra di Stefano Pioli dovrà vedersela con i francesi nei playoff della seconda competizione europea.

Un’urna, quella di Nyon, che sorride ai rossoneri: il Diavolo ha infatti evitato avversarie più pericolose come il Marsiglia o lo Sporting. La partita di andata verrà giocata a San Siro il 15 febbraio prossimo; sette giorni dopo, Leao e compagni voleranno in Francia, per il match di ritorno. Ricordiamo che non vale più la regola del gol in trasferta.

Il Rennes non sta vivendo proprio la sua migliore stagione. In Europa League è stato battuto in casa nell’ultimo match dal Villarreal, perdendo così il primato. In Ligue 1, invece, la squadra allenata da Stephan Julien è solamente al tredicesimo posto, con sedici punti conquistati, frutto di tre vittorie, sette pareggi e sei sconfitte.

Rennes, è Gouiri la stella

Non proprio un inizio esaltante per il Renne, a soli tre punti di vantaggio dalla zona retrocessione, occupata dal Lione. Ma fra qualche mese tutto può cambiare, anche il rendimento di alcuni dei suoi giocatori migliori, che fino a questo momento non stanno facendo benissimo.

Le attenzioni principali saranno chiaramente rivolte su Amine Gouiri. Il francese, di origine algerina, che il prossimo 16 febbraio compirà 24 anni, in stagione ha realizzato 5 gol e 1 assist in 20 partite disputate. Il classe 2000 è uno dei giocatori che più ha mercato. In passato è stato accostato al Milan, ma il Rennes ha anche altri giovani interessanti, che sono finiti sul taccuini dei grandi club

Occhi puntati così sul 2002 Arnaud Kalimuendo, attaccante che ha realizzato fin qui tre reti. Sono da seguire, inoltre, l’esterno di destra Ludovic Blas, anche lui autore di cinque gol, tra Ligue 1 ed Europa League, ed Enzo Le Fee. Il 23enne è un po’ il faro della squadra di Stephan Julien e in stagione ha collezionato ben 20 presenze, con tre assist all’attivo.

Nel Rennes, poi, gioca anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, che in passato è stato accostato al Milan. Si tratta di Arthur Theate, ex Bologna e punto fermo della retroguardia francese.