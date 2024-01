Da Benzema a Henderson e Fofana: ecco perché scappano tutti dall’Arabia

Da Karim Benzema a Henderson e Fofana, vogliono tutti scappare dall’Arabia: ecco perché i giocatori vogliono tornare in Europa

Il calciomercato è aperto da un paio di settimane ma, a differenza della scorsa estate, dall’Arabia Saudita non stanno arrivando colpi a sorpresa che possono cambiare l’equilibrio dei 5 maggiori campionati europei.

Al contrario, la sensazione di questi giorni è che dall’Arabia, i giocatori, vogliano scappare. Il primo caso eclatante è stato quello di Karim Benzema, tornato alla ribalta dei quotidiani internazionali per la sua fuga durante il periodo natalizio. Una vacanza concordata con il suo Al-Ittihad e che lo ha riportato a Madrid, la sua vera casa.

Per diverse ore, in molti, hanno persino ipotizzato che l’attaccante francese fosse sparito, salvo poi riuscire ad ottenere maggiori informazioni sul suo ritorno in Spagna. Un viaggio che ha fatto insospettire gli addetti ai lavori e che in queste ore si sta trasformando in un vero e proprio indizio di mercato.

Benzema e non solo: i motivi della fuga dall’Arabia

Stando a quanto trapela da voci vicine al giocatore, Benzema si sarebbe stufato della Saudi Pro League e del mondo arabo. Dopo soli 6 mesi dal suo approdo, l’attaccante vorrebbe fare ritorno in Europa o, comunque, cambiare aria. Quello che ha fatto scattare l’allarme, però, è che non sarebbe il solo.

E’ notizia di questi giorni che anche Jordan Henderson, ora sotto contratto con l’Al-Ettifaq, avrebbe chiesto di lasciare l’Arabia per tornare in Europa e la Juventus si era anche mostrata interessata, salvo poi fare dietrofront nelle ultime ore.

Un destino simile a quello di Seko Fofana e Merih Demiral, impegnati rispettivamente con Al-Nassr e Al-Ahli. Anche per loro si sono accese le sirene del mercato, con entrambi i nomi accostati al Napoli, tra le squadre più attive nel calciomercato di gennaio in Serie A.

La domanda da porsi, però, è: perché? Qual è il motivo di questa fuga improvvisa? Trattando da qualche mese il campionato arabo, ci siamo sentiti di dare delle risposte sulle motivazioni che starebbero spingendo i giocatori europei a voler lasciare l’Arabia.

In primo luogo ipotizziamo il livello del campionato, che resta sicuramente basso. Una squadra sta dominando la lega: l’Al-Hilal, con un distacco abissale sulle inseguitrici (+7 sulla seconda Al Nassr, + 13 sulla terza Al-Ahli). E’ facile dunque immaginare che per un calciatore l’atmosfera sia poco coinvolgente, specie se i propri compagni sono di diverse categorie più deboli.

In secondo luogo, un aspetto culturale, l’Arabia non è per tutti ed è completamente diversa dall’Europa, sia per giocatori africani, sia per quelli asiatici, ma soprattutto per quelli europei come i sopracitati Benzema ed Henderson. Dopo qualche mese, una tale disparità può pesare.

Infine l’apporto del pubblico e dei media. Inutile nascondersi, la Saudi Pro League non ha catturato l’attenzione della massa, anzi. Eccezion fatta per le grandi partite di cartello, per le quali si può trovare un report sui siti internazionali, sono pochissime le testate, tra cui la nostra, che hanno deciso di occuparsi settimanalmente della lega. Così come il pubblico pagante, che non spicca certo per sold out inimmaginabili.

Per calciatori abituati ai palcoscenici della Champions League, lo scenario non è di certo allettante, ma era tanto difficile da prevedere? Arrivati a fine carriera cosa c’era da aspettarsi da una scelta del genere? Un professionista si potrebbe mai lamentare del livello di alcuni perfetti sconosciuti che giocano a calcetto, se scegliesse di giocare con loro? Lo stesso si può dire di pluricampioni che, consapevolmente, hanno scelto di approdare in un campionato dal livello mediocre.

Ora sarà il calciomercato a raccontarci la verità sul futuro dei giocatori in Arabia e soprattutto di quelli che alla Saudi Pro League sono stati accostati ma che, a differenza della scorsa estate, sembrerebbero più restii ad unirsi alla lega anche davanti a cifre folli.