Benzema, cosa succede dopo la fuga dall’Arabia: la verità sul futuro

Karim Benzema, cosa succede dopo la fuga in Arabia? Tutta la verità sul futuro dell’attaccante dell’Al-Ittihad

Il campionato arabo si è fermato e dopo l’ultima giornata, la prima del girone di ritorno, ripartirà direttamente a febbraio. Il 7 toccherà all’Al-Ittihad recuperare il turno non disputato prima del capodanno, poi scenderanno in campo, una settimana dopo, nuovamente tutte le squadre della lega.

Da qualche mese, qui su Calciomercato.it, vi stiamo aggiornando settimanalmente sulle vicende della Saudi Pro League con risultati aggiornati e recap di quanto sta avvenendo nella lega che ha sconvolto il calciomercato nella scorsa sessione estiva.

In testa alla classifica c’è l’Al-Hilal di Milinkovic-Savic, Mitrovic e Koulibaly (oltre l’infortunato Neymar), mentre al secondo posto con 7 punti di distanza, insegue l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Solo al terzo posto l’Al-Ahli di Kessié, Firmino e Gabri Veiga, mentre è addirittura settimo l’Al-Ittihad di Karim Benzema (potrebbe diventare quinto vincendo il recupero a febbraio).

Benzema, la partenza dall’Arabia e le incertezze sul futuro: cosa succederà

Proprio l’attaccante francese è stato protagonista negli ultimi giorni del 2023 a causa di un viaggio. Nella giornata del 30 dicembre, infatti, il Pallone d’Oro sembrava essere sparito, essendosi allontanato dall’Arabia per motivi inizialmente ignoti anche a media locali.

Solo in seguito, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, si è scoperto che il giocatore aveva chiesto 3 giorni di permesso al club per viaggiare verso Madrid, quella che è stata la sua casa per circa 15 anni. Una “fuga”, dunque, organizzata già da tempo per motivi personali.

La scelta, però, ha fatto insospettire anche gli addetti di mercato, che hanno iniziato ad ipotizzare possibili scelte nel futuro del giocatore. Da quando è approdato in Saudi Pro League, Benzema ha realizzato 9 gol ed è il settimo miglior marcatore della lega, ma la recente sconfitta contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ha generato qualche critica.

L’attaccante vuole recuperare la forma migliore per tentare una rimonta in campionato. Praticamente impossibile, ormai, vincerlo (dato che ci sono 25 punti di distacco dalla vetta), ma con 12 lunghezze (con una partita da recuperare che potrebbe farle diventare 9) la terza piazza è già più raggiungibile.

Al momento, nell’ultima posizione disponibile per la Champions League araba c’è l’Al-Ahli, che però non ha vissuto una stagione sempre lineare fin qui. Il futuro di Benzema, dunque, sembra ancora legato alla Saudi Pro League, con un tentativo di rincorsa verso un piazzamento migliore ed un recupero di una forma fisica da perfezionare.