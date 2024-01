Dalla Juve alla Roma: sono già sull’aereo

La prossima settimana sarà molto intensa per il calciomercato di Juventus e Roma, sia in entrata che in uscita

Niente riscatto per la Roma contro il Milan: altra sconfitta dopo il ko nel derby. In casa giallorossa, tuttavia, a tenere banco sono anche le tematiche relative al calciomercato. La scorsa settimana, la famiglia Friedkin ha annunciato la separazione da Tiago Pinto, che lascerà la Capitale il 3 febbraio con cinque mesi d’anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto.

L’altro fronte caldo riguarda il futuro di José Mourinho, sotto contratto fino al 30 giugno. Per quanto riguarda la campagna trasferimenti, la società capitolina deve muoversi tra i rigidi paletti del fair play finanziario dell’UEFA che impongono di chiudere alcune cessioni prima di poter immettere nuovi innesti nella rosa.

Dalla Roma alla Juve: Flamengo in Italia per Vina e Alex Sandro

In attesa di offerte interessanti per Leonardo Spinazzola e di interrompere il prestito di Renato Sanches, la trattativa più concreta in uscita in questo momento è quella relativa a Matias Vina. Attualmente in prestito al Sassuolo, l’esterno uruguaiano ha già detto sì al Flamengo che, tuttavia, non ha ancora formulato la proposta giusta. I rubronegros hanno inviato un’offerta verbale da 6 milioni di euro, a fronte di una richiesta da 10 milioni. Forti dell’intesa col calciatore, i dirigenti carioca proveranno a sbloccare l’impasse con un rilancio di persona.

Secondo ‘Globo Esporte’, infatti, i Marcos Braz (vicepresidente) e Bruno Spindel (direttore sportivo) sono in partenza questa domenica per l’Europa. Dopo la prima tappa a Siviglia per provare ad ingaggiare Luiz Henrique del Betis, i due dirigenti saranno in Italia per tentare di raggiungere la fumata bianca con la Roma.

Per fare plusvalenza, al club giallorosso bastano poco più di 7,5 milioni di euro e il rilancio del Fla dovrebbe attestarsi proprio sui 7,7-8 milioni. Qualora non dovessero arrivare a dama per Vina, secondo la stampa brasiliana i rossoneri di Rio sarebbero pronti a virare nuovamente su Alex Sandro, in scadenza a giugno con la Juventus.