Kvaratskhelia via per 120 milioni di euro: ecco il nuovo club

Dalla Spagna trapelano importanti aggiornamenti sul futuro del gioiello del Napoli. Il club è pronto a far saltare il banco con un’offerta irrinunciabile

Salvo clamorosi colpi di scena, quella iniziata da qualche settimana non sarà una sessione invernale di calciomercato molto appariscente. Soprattutto in Serie A, dove anche le big sono costrette a fare di necessità virtù, valutando quelle situazioni che di volta in volta dovessero presentarsi.

Ovviamente il fronte cessioni rappresenterà un autentico banco di prova e, almeno in teoria, potrebbe contribuire a far saltare il banco. Non sono pochi, infatti, i big del nostro campionato nel mirino dei top club europei. Sotto questo punto di vista, non è escluso che nei prossimi mesi si possano creare gli incastri giusti per effetti domini a sorpresa. A farne le spese potrebbe essere, tra le altre, anche il Napoli di Walter Mazzarri.

Rivitalizzati dalla vittoria in extremis ottenuta contro la Salernitana, gli Azzurri vogliono ritagliarsi un ruolo da protagonista nella corsa Champions. A tal fine, sarà necessaria una sessione di mercato assolutamente oculata. In estate, però, non è escluso che almeno uno tra Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia possa fare le valigie. Posto che il rinnovo del bomber nigeriano non esclude una sua partenza in estate, occhio anche all’evolvere della situazione legata all’esterno offensivo georgiano.

Calciomercato Napoli, dalla Spagna: anche il Psg sulle tracce di Kvaratskhelia

Legato al Napoli da un contratto in scadenza nel 2027, Kvara fa gola alle principali compagini europee. Sebbene non si sia reso protagonista di una prima parte di stagione appariscente, il profilo del georgiano è finito in pianta stabile nei dossier degli addetti ai lavori di mezza Europa.

Accostato, in tempi e in modi diversi, a Bayern Monaco, Chelsea, Barcellona e Real Madrid, per l’esterno offensivo del Napoli potrebbe ora prendere piede anche un’altra ipotesi di mercato. Stando a quanto evidenziato da todofichajes.com, infatti, sulla tracce di Kvaratskhelia ci sarebbe anche il Psg. I parigini, che puntano a risolvere positivamente la questione legata al rinnovo di Mbappé, non vogliono farsi trovare impreparati. Motivo per il quale, su input di Luis Enrique, avrebbero individuato in Kvara uno dei papabili profili a cui dare la caccia in caso di addio di Mbappé, sempre in orbita Real Madrid.

Dal canto suo, solo un’offerta clamorosa potrebbe far vacillare De Laurentiis. Il presidente del Napoli, che non ha mai aperto alla cessione del suo gioiello, non vuole privarsi di Kvaratskhelia. Tuttavia, stando alla fonte iberica, una proposta da 120 milioni di euro potrebbe cominciare a far crollare le certezze degli Azzurri. Staremo a vedere cosa succederà.