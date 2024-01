Samardzic più vicino, ore calde per Dragusin: il punto in casa Napoli

Napoli attivissimo sul mercato: dopo Mazzocchi i nomi più caldi sono Samardzic e Dragusin: il punto

Dal bianconero all’azzurro. Come Allan, Inler e tanti altri che da Udine sono approdati a Napoli. Lazar Samardzic sembra destinato ad essere il prossimo nome di questa lunga lista: l’affare infatti è davvero prossimo alla conclusione.

Il centrocampista serbo, nato in Germania, in estate era stato ad un passo dall’Inter, ma la trattativa era poi clamorosamente saltata. Samardzic è dunque rimasto all’Udinese, ma solo per pochi mesi: nel suo futuro sembra esserci il Napoli. La trattativa era in fase ‘interlocutoria’, legata non solo ai diritti d’immagine, ma la situazione sembra ora essersi sbloccata e le parti sono davvero molto vicine. E anche l’inserimento della Lazio sembra essere tardivo.

Napoli, Dragusin primo obiettivo per la difesa

Dopo Pasquale Mazzocchi, il secondo acquisto del Napoli in questo mercato di gennaio sarà dunque con tutta probabilità Lazar Samardzic.

Un affare da 20 milioni di euro più bonus per regalare a Walter Mazzarri un nuovo innesto in mediana. Anche se il Napoli non appare intenzionato a fermarsi qui, visto che il club azzurro è in cerca di un difensore centrale e uno dei nomi che più piacciono è quello di Radu Dragusin. Il romeno del Genoa sogna il Tottenham e la Premier League, ma il Napoli è intenzionato a provarci con tutte le forze e le ore sono caldissime.

Una carta che i partenopei possono provare a giocare è Zanoli. Il terzino non sta trovando molto spazio e, con l’arrivo di Mazzocchi, una sua partenza è pressoché certa. E il Genoa è la destinazione principale. Un prestito già definito, che potrebbe aiutare nell’affare Dragusin. Florin Manea, agente del difensore, ha recentemente parlato a ‘Tv Play’ sottolineando come non ci sia mai stato un contatto tra lui e il Napoli, così come con Roma e Milan, ma l’interesse da parte dei partenopei è notevole e, come detto, gli azzurri di proveranno fino all’ultimo.