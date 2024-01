Dal Napoli al Milan al Tottenham: Dragusin, tutta la verità in diretta

Radu Dragusin è uno degli uomini del momento: l’agente del difensore fa chiarezza sull’interesse di Napoli, Milan e Tottenham

Una delle principali rivelazioni di questa stagione, in Serie A, è senza dubbio Radu Dragusin. L’ex difensore della Juventus, con la maglia del Genoa, sta tenendo un rendimento di altissimo profilo e sta aiutando non poco la causa del Grifone allenato da Gilardino.

Prestazioni notevoli e anche un paio di gol davvero pesanti. Come quello dello scorso weekend di campionato, che ha inchiodato l’Inter sul pari a Marassi. Il 21enne romeno si sta dimostrando in grado di compiere un ulteriore salto di qualità e non a caso di parla tantissimo di lui in chiave di mercato. Argomento trattato a ‘Tv Play’ con Florin Manea, agente di Dragusin.

Dragusin-Tottenham, l’agente frena: l’annuncio

Manea ha innanzitutto elogiato la grande crescita di Dragusin nel corso degli anni, spiegando come il centrale ha coltivato le sue doti.

“Ho sempre detto che sarebbe arrivato in un top club, basta vederlo impegnarsi sempre e comunque e il suo modo di lavorare – ha spiegato – Stare alla Juventus con tutti quei campioni è stato fondamentale per lui, per imparare tutto il mestiere, a livello difensivo la Juve con Chiellini e Bonucci era come stare ad Harvard. Da Giorgio ha ricevuto tanti consigli per correggere le sue criticità e acquisire una nuova dimensione. E’ un ragazzo molto intelligente ed è molto attento nel prepararsi, riuscendo a migliorare sempre dai suoi errori”.

Sugli scenari di mercato: “Il suo futuro? Non pensa ai soldi, ma alle prospettive di crescita della squadra in cui può giocare. Siamo stati contattati da club arabi, ma lui non ha nemmeno voluto ascoltare. Personalmente non sono stato contattato dal Napoli, né dalla Roma, né dal Milan. Radu comunque per ora non pensa a lasciare il Genoa, sarebbe come lasciare qualcosa in sospeso per lui. Dei contatti con la Premier League, con il Tottenham e altri club, ci sono stati ma in questo momento non vuole andare via. Se poi il Genoa parla con qualcuno e trova l’accordo, noi ascolteremo eventualmente la loro proposta. Non so quali siano esattamente le idee del club e a quale formula eventualmente penserebbero per una sua cessione”. Stando alle informazioni di Calciomercato.it, comunque, Dragusin è vicinissimo al Tottenham per una operazione intorno ai 30 milioni più bonus.