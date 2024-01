Giallo Samardzic, un’altra big si inserisce all’improvviso: De Laurentiis furioso

Il futuro di Lazar Samardzic continua a essere un rebus: il Napoli sta incontrando alcuni intoppi e un top club di serie A ne ha approfittato per inserirsi

Lazar Samardzic continua a essere un affare decisamente ingarbugliato. In estate, come noto, la vicenda molto discussa con l’Inter e il naufragio della trattativa con tanto di visite mediche. Poi l’inserimento della Juventus, che lo ha seguito in questi mesi mentre il serbo-tedesco continuava a mettersi in mostra con l’Udinese. I bianconeri non hanno le risorse per dare l’assalto, il Napoli invece lo ha scelto come obiettivo primario a centrocampo.

Come vi abbiamo raccontato anche oggi, però, la trattativa non è assolutamente definita e anzi ha bisogno ancora di diversi tasselli: attualmente si trova in una fase ‘interlocutoria’. Il nodo ad ora è l’accordo con il calciatore, tra ingaggio e diritti di immagine. Comunque non un dettaglio superabile in una manciata di ore. Una situazione che inevitabilmente mostra il fianco a eventuali inserimenti da parte di altri club interessati. Nei giorni scorsi, oltre alla Juve, si è parlato anche della Fiorentina e della Lazio. I biancocelesti anche in estate ci avevano pensato dopo (e prima) il mancato arrivo all’Inter, poi è arrivato Guendouzi. Ma ora Lotito si sta facendo ingolosire di nuovo. Come scrive ‘tvplay.it’, infatti, in questo momento anche tra Napoli e Udinese è sorta qualche incomprensione a livello economico. Tanto da bloccare momentaneamente l’affare, o comunque rallentarlo. E qui entra in gioco proprio la Lazio.

Napoli, problemi per Samardzic: Lotito interviene e prova il colpo di teatro

Addirittura si starebbe muovendo in prima persona il presidente della Lazio Claudio Lotito, per capire se ci sono i margini di un inserimento prepotente su Lazar Samardzic. A Formello sono sempre rimasti vigili sul nazionale serbo nato e cresciuto in Germania. Il patron biancoceleste così avrebbe chiamato sia il papà-agente del calciatore, Mladen, sia la stessa Udinese. Sentendosi rispondere che no, non è ancora chiusa col Napoli.

Per questo Lotito si sta informando sulle condizioni per un inserimento lampo, serio, e se ci sarebbero i margini per ribaltare il tavolo. Le cifre su cui lavora il Napoli – si legge ancora su ‘tvplay.it’ – sono di circa 20 milioni più circa 5 di bonus mentre l’offerta che avrebbe in mente il presidente della Lazio (per alcuni l’avrebbe addirittura già presentata a Pozzo) è complessivamente più alta. Ed è così composta: prestito oneroso di circa 4 milioni più il cartellino di Basic (valutato 6-7 milioni) più 15 milioni di riscatto a giugno in un’unica soluzione. L’Udinese è pronta a ricevere e verosimilmente respingere, ma può diventare la base di partenza per un nuovo accordo. De Laurentiis ovviamente non ha gradito questo inserimento, soprattutto di Lotito, ed è furibondo. A questo punto le strade per lui sono due: tirarsi fuori o sbaragliare tutti e chiudere subito la questione con una proposta magari addirittura superiore alla richiesta. Tagliado fuori tutti quanti, anche la Juve.