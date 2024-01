Dal sostituto alle offerte in Premier: il punto su Tiago Pinto dopo l’addio | CM.IT

Tiago Pinto lascerà la Roma il 3 febbraio e sulle sue tracce ci sono diverse squadre di Premier League

Circondato e attanagliato dai rigidi paletti dell’UEFA nelle ultime sessioni di calciomercato, Tiago Pinto lascerà la Roma al termine della sessione invernale di mercato. Il matrimonio con i giallorossi si interromperà con cinque mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza di contratto.

Già nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di un addio anticipato del dirigente portoghese, attualmente alle prese con la ricerca di un nuovo difensore centrale. Già da tempo, la proprietà giallorossa si è preparata ad un futuro senza l’ex Benfica e il casting per la sua successione vede dei nomi più concreti rispetto ad altri.

Premier League e Arabia su Tiago Pinto, la Roma sceglie l’erede

Dopo aver condiviso anni di lavoro all’Olympiacos, Lina Souloukou ha individuato in Francois Modesto il principale candidato a raccogliere l’eredità di Pinto. Il dirigente transalpino ricopre attualmente il ruolo di direttore tecnico al Monza. La volontà del club brianzolo è quella di proseguire il matrimonio con il 45enne di Bastia, affascinato tuttavia dalla possibilità di trasferirsi in un grande club.

Anche in virtù della posizione della società lombarda, la Roma ha continuato a sondare altre piste, la più illustre delle quali conduce ad un grande ex: Frederic Massara. Libero da vincoli contrattuali dopo la separazione dal Milan, l’ex giallorosso conosce molto bene l’ambiente romanista e la sua candidatura non è ancora caduta, nonostante il nome di Modesto resti sempre il più caldo.

Tornando a Tiago Pinto, il manager lusitano, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, continua ad avere più di un estimatore in Premier League. Già a fine agosto, il Tottenham si era rifatto vivo per affidargli il ruolo di ds, ma quello di Londra non è l’unico club inglese ad aver apprezzato il lavoro svolto a Roma da Pinto. Senza trascurare l’interesse sempre più concreto proveniente dalla Saudi Pro League.