Roma, Mourinho e Pinto destini opposti: le ultime sui loro rinnovi | CM.IT

Jose Mourinho e Tiago Pinto hanno il contratto in scadenza a giugno, ma al momento solo uno dei due viaggia verso il rinnovo

Un rinnovo e un addio, sempre più probabile, come raccolto da indiscrezioni di Calciomercato.it. In queste intense settimane si decide il futuro della Roma e dei suoi principali protagonisti. Da una parte Mourinho, in trattativa per il prolungamento, dall’altra Tiago Pinto, indicato come partente nell’anno della scadenza del suo contratto. A quanto risulta alla nostra redazione, infatti, il dirigente portoghese non sta discutendo il rinnovo del suo accordo. Tanto più che il Ceo, Lina Souloukou, vorrebbe portare a Roma Francois Modesto con cui ha già lavorato all’Olympiacos in Grecia.

Ricordiamo che proprio Souloukou deciderà il possibile erede dell’ex Benfica e, da quanto trapela, il suo preferito da alcuni mesi resta proprio il dirigente del Monza. È circolato anche il nome di Massara, libero dopo l’esperienza al Milan e già ds della Roma in passato. Ma non risultano contatti avviati tra le parti e solo più avanti si potrà capire se sono previsti nuovi ribaltoni o cambi di rotta.

Mourinho e la Roma verso il rinnovo

Certamente anche la conferma di Mourinho, sempre più legato alla piazza, influirà sulle strategie del club e sui programmi della società, sempre in difficoltà per i paletti del Fair Play Finanziario.

Alcuni giorni fa lo Special One ha manifestato la sua volontà ferrea di rimanere a Trigoria, anche perché – dice lui – sarebbe difficile separarsi dai tifosi giallorossi. E se succederà sarà per una decisione di Friedkin. Lo ha annunciato dopo Bologna e ribadito prima del Napoli, di non avere dubbi nel restare “nonostante le difficoltà”. Magari con un progetto incentrato sui giovani. E anche noi parliamo di conferma dello Special One perché i segnali continuano ad andare in questa direzione. Solo un crollo della Roma in campionato potrebbe ribaltare lo scenario e convincere i Friedkin a cambiare idea.