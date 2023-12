Roma, lontano il rinnovo di Tiago Pinto: sale Modesto | CM.IT

Il futuro della Roma può essere senza Tiago Pinto: c’è un nome in cima alle preferenze dei giallorossi per sostituirlo

In attesa di scoprire quale sarà il verdetto del campo in questa stagione, con la Roma impegnata nella corsa alla qualificazione alla Champions League, la società capitolina si proietta anche al futuro.

Diversi i nodi da sciogliere per la società dei Friedkin, partendo da quello relativo a José Mourinho che potrebbe prolungare il suo contratto in scadenza a fine stagione, come raccontato da Calciomercato.it. In scadenza a giugno anche il legame tra la Roma e Tiago Pinto: ad oggi non ci sono trattative per il rinnovo di contratto del General Manager portoghese.

Ecco allora che la società lavora al possibile sostituto e, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, c’è un nome in cima alle preferenze: François Modesto, attuale direttore tecnico del Monza. Il dirigente transalpino ha già avuto modo di lavorare con il CEO della Roma, Lina Souloukou, ai tempi dell’Olympiacos in Grecia.

Calciomercato Roma, Modesto per il dopo Tiago Pinto: le ultime

Proprio la Souloukou avrà un ruolo centrale nella scelta dell’eventuale sostituto di Tiago Pinto e, al momento, la preferenza è indirizzata proprio su Modesto.

Il 45enne di Bastia nel mercato estivo ha avuto dal Monza più margine di manovra, un tentativo da parte del club brianzolo di valorizzarlo e trattenerlo, considerate le lusinghe di altre società. La volontà dei biancorossi sarebbe di continuare a poter sfruttare la professionalità di Modesto che però è affascinato dalla possibilità di approdare in una big che gli garantisca un ruolo da protagonista nel progetto.

Come potrebbe accadere alla Roma: vedremo nelle prossime settimane se questo si tramuterà in un accordo e se la scelta dell’eventuale sostituto di Pinto ricadrà proprio su di lui.