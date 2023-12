Ibra, Scudetto al Napoli e il nuovo Ct: 2023, un anno di calcio – FOTO

Dallo Scudetto del Napoli all’addio di Mancini come ct dell’Italia: tutto il 2023 calcistico in 10 immagini.

Cala il sipario sul 2023. L’anno appena concluso è stato ricco di eventi, sorprese e annunci epocali, per certi versi.

Il 2024 sarà l’anno delle Olimpiadi a Parigi, del valzer dei centravanti e dei grandi allenatori che cambieranno squadra. E sarà anche quello della prima Champions League dal nuovo format. Il mondo del calcio sta profondamente cambiando e personaggi di spicco di una generazione passata stanno lasciando il testimone alla Generazione Z. Ad esempio, si sono ritirati Hazard, Godin, Boateng, David Silva e persino Giuseppe Rossi. Per Ibra riserviamo un capitolo a parte.

2023, un anno in foto

Gianluca Vialli ci ha lasciato il 6 gennaio, dopo una lunga battaglia contro una malattia che gli ha dato filo da torcere. Il gemello del gol è stato fonte d’ispirazione per diverse generazioni di tifosi e calciatori. Con il suo carisma e la sua sintonia con Mancini, ex ct, è riuscito a portare gli Azzurri in trionfo agli Europei del 2021. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile.

Il 2023 è stato l’anno dello Scudetto del Napoli, targato Spalletti. Dopo tre decenni, la città partenopea è esplosa in festa per giorni. Un’attesa infinita, ma ne è valsa la pena.

Mentre Napoli festeggiava il titolo, Ibrahimovic lasciava il calcio giocato. L’annuncio tra le lacrime allo stadio San Siro. Non abbiamo mai visto Zlatan emozionarsi così tanto. E infatti, non ha resistito al richiamo del Milan: ora è Senior Advisor del club rossonero.

Sempre a giugno, l’Inter affrontava il Manchester City in finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, ma alla fine ha avuto la meglio la banda di Guardiola. Il rammarico? Quel colpo di testa di Dimarco, respinto a pochi passi dalla linea di porta da Lukaku. Chissà come sarebbe finita se…

Qualche giorno dopo la vittoria del City in finale di Champions, l’Italia ha sciupato l’occasione di arrivare in finale di Nations League. In semi ha incontrato la Spagna, che avrebbe poi trionfato contro la Croazia, ma solo dopo i calci di rigore.

L’estate 2023 è stata caldissima, anche sul fronte mercato. I protagonisti indiscussi sono stati gli arabi, che hanno cercato di accaparrarsi i migliori calciatori o i grandi nomi in fase calante della propria carriera. Ma il colpo più costoso l’hanno messo a segno in Premier League. L’Arsenal ha sborsato 116 milioni di euro per acquistare Declan Rice dal West Ham: è questo il trasferimento più importante dell’anno.

Tra luglio e agosto si è disputato anche il Mondiale femminile in Nuova Zelanda e in Australia, con la straordinaria vittoria della Spagna. L’Italia, dopo un buon esordio con vittoria sull’Argentina, è uscita miseramente dalla fase a girone tra mille critiche. Mille critiche ci sono state anche dopo la vittoria delle iberiche per via del caso Rubiales. In ogni caso, le ragazze di ct Jorge Vilda.

Estate calda, specialmente quando una domenica assolata d’agosto Roberto Mancini decide di dimettersi dall’incarico da Commissario Tecnico dell’Italia, con ancora in ballo la qualificazione per EURO 2024. Al suo posto, Gravina chiama Spalletti, ma nascono problemi con il Napoli. Tutto si risolve in qualche giorno. Con il nuovo allenatore viene annunciato anche Buffon come Capodelegazione della Nazionale (ruolo ricoperto prima da Vialli). Ah già, anche Gigi si è ritirato dal calcio giocato nel 2023.

Ad ottobre, Lionel Messi conquista l’ottavo Pallone d’Oro della sua straordinaria carriera. Nascono polemiche a riguardo, ma pesa troppo a bilancio il Mondiale vinto con l’Argentina. Con questo successo si chiuderà un’era.

L’Italia di Spalletti conquista la matematica qualificazione alla fase a gironi degli Europei in Germania che si disputeranno nell’estate del 2024. Il primo obiettivo del nuovo CT è stato messo in cassaforte. Ora toccherà affrontare Spagna, Croazia e Albania nella prossima fase.