Brasile-Argentina ad alta tensione: il gesto clamoroso di Messi

Brasile-Argentina, nella notte, ha fatto registrare momenti di grande tensione: ecco cosa ha fatto Lionel Messi

Brasile-Argentina non è mai una gara banale e anche stavolta ha rispettato le attese, anche se con momenti di tensione enorme, in campo e fuori. Al punto da spingere Lionel Messi a un gesto clamoroso.

Il fuoriclasse argentino, a seguito degli scontri che stavano coinvolgendo la polizia brasiliana e una parte della tifoseria argentina al seguito al Maracanà, ha deciso di ritirare la squadra negli spogliatoi finché la situazione non fosse tornata alla normalità. I giocatori della ‘Seleccion’ albiceleste si erano recati sotto il settore ospiti per cercare di dare una mano a calmare le acque, ma a propria volta sono stati coinvolti in una discussione con le forze dell’ordine. Messi, notevolmente contrariato, si è rivolto all’arbitro dicendo “Noi ce ne andiamo” e ha ricondotto la squadra negli spogliatoi, in attesa. La gara è iniziata in ritardo soltanto più di mezz’ora dopo, per poi concludersi con la vittoria dei campioni del mondo in carica per 1-0, grazie alla rete di Otamendi nel secondo tempo.

La tensione non si è poi sciolta al fischio finale, con Messi che sui social, a fine partita, in un post ha festeggiato la vittoria, ma non ha dimenticato quanto accaduto: “Una vittoria ancora segnata dalla repressione dei tifosi argentini al Maracanà, tutto questo è una follia e deve finire“.