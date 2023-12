Non basta l’idolo Ibra: la Juve supera il Milan per l’attaccante

Il Milan vuole un grande colpo in attacco per la prossima stagione, ma l’effetto Ibra non basta: la Juventus è in anticipo

Juventus e Milan hanno un grande obiettivo in comune per il prossimo calciomercato estivo: anche se guardando le rispettive rose non si direbbe, infatti, entrambe le società stanno valutando un grande colpo in attacco. I rossoneri proveranno a giocare la carta Ibrahimovic, ma i bianconeri potrebbero essere già in vantaggio.

Il club meneghino è rimasto scottato dalla scorsa estate, quando il colpo Taremi sembrava essere cosa fatta e invece si è dovuti ripiegare su Jovic in chiusura di mercato. Il risultato è che anche quest’anno la compagine di Stefano Pioli è aggrappata alle giocate e ai gol di Olivier Giroud. Ecco perché il grande obiettivo per l’estate è quello di arrivare ad un attaccante di primo piano, magari giovane e con importanti possibilità di crescita, per risolvere una volta per tutte la questione. Uno dei profili più graditi in quel di Milanello è Joshua Zirkzee, ma l’idolo Ibra potrebbe non bastare.

La Juve ‘soffia’ Zirkzee al Milan: può essere il dopo Vlahovic

In casa Juventus tengono banco le riflessioni riguardo al futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo ha un contratto che prevede uno stipendio a salire fino a 12 milioni netti a stagione e sul campo non sta garantendo quei gol per cui è stato comprato. Cristiano Giuntoli starebbe valutando una soluzione in uscita per l’ex Fiorentina, così da alleggerire il monte ingaggi e optare poi per un altro attaccante.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, tra i profili maggiormente graditi dall’accoppiata Giuntoli-Manna per l’attacco della Juventus che verrà ci sarebbe proprio Joshua Zirkzee. L’attaccante del Bologna sta dimostrando di poter essere un giocatore da top club, capace non solo di segnare, ma anche di giocare con il resto della squadra con semplicità. Una postilla da non sottovalutare, come ha rivelato Paolo Bargiggia a Tv Play, il primo nome sulla lista di Giuntoli per l’eventuale dopo Allegri sarebbe Thiago Motta. Con il tecnico italo-brasiliano, l’arrivo di Zirkzee potrebbe essere una possibilità ancora più concreta.