Bonucci-Roma, ore decisive: cosa sta succedendo

La pista Leonardo Bonucci resta calda per la Roma: le prossime ore possono essere decisive

Sono ore già caldissime per il mercato di gennaio. Il Napoli ha ceduto Elmas ed è a caccia di almeno un sostituto con Samardzic e Hojbjerg nel mirino. Gli azzurri sono e saranno particolarmente attivi visto che cederanno anche Zanoli e Zerbin, con le sirene arabe per Politano. Verosimilmente i campioni d’Italia faranno almeno tre acquisti. Poi la Juve, anche lei a caccia di un centrocampista importante e con gli stessi obiettivi del Napoli.

E il Milan che riporterà a casa Gabbia, oltre ad acquistare un esterno basso, vista l’emergenza incredibile in difesa. Poi l’Inter che si è avvicinata ulteriormente a Buchanan, oltre che a Zielinski che però arriverebbe gratis in estate. E la Roma invece deve assolutamente dare a Mourinho almeno un rinforzo in difesa. Smalling resta out a tempo indeterminato, Ndicka giocherà contro la Juventus e poi partirà per la Coppa d’Africa. E Kumbulla ha bisogno di tempo dopo l’infortunio al crociato. Il nome caldo, caldissimo, resta quello di Leonardo Bonucci che è il più semplice da raggiungere per diversi motivi. Il difensore attualmente all’Union Berlino sta aspettando i giallorossi, ha ovviamente accettato di buon grado la capitale, solo sfiorata l’estate scorsa con la Lazio. Vuole tornare in Italia per gli ultimi mesi di carriera, riavvicinandosi alla famiglia dopo la buia parentesi tedesca.

Bonucci, la Roma riflette ma la pista resta calda: la situazione

Il contratto è sulla base di sei mesi, fino al 30 giugno 2024, Bonucci è disposto anche a rinunciare a qualcosa dal punto di vista economico. In questa ottica l’agente continua a lavorare sulla rescissione con l’Union Berlino. Nel frattempo la Roma fa le sue riflessioni – normalissime – che vertono anche sulle condizioni fisiche del calciatore e sul fattore ambientale.

Molti tifosi non vedono di buon occhio il suo arrivo nella capitale visto il passato juventino, ma non è un aspetto così condizionante per la società. Che ovviamente ha pure valutato altri nomi: Theate del Rennes, ex Bologna, è pista complicatissima, poi Solet e Kehrer del West Ham che è stato offerto ma non convince al cento per cento. Sono ore che restano molto calde, decisive, per Bonucci, ancora nettamente in pole per la difesa della Roma. Le alternative ad ora non scaldano, il difensore classe ’87 sarebbe ‘pronto per l’uso’ ed è economicamente abbordabilissimo. Prima di smettere e studiare per fare l’allenatore, sogna di giocare l’Europeo proprio in Germania. Ha parlato con Spalletti, che gli ha lasciato la porta aperta a patto che giochi tante partite. Bonucci arriverebbe comunque motivato alla Roma, che fa giustamente tutte le sue valutazioni. La trattativa è sempre calda e può arrivare presto a una conclusione.