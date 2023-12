Buchanan oggi, Zielinski in estate: il piano dell’Inter per battere la Juve | CM.IT

Zielinski senza il rinnovo con il Napoli si libererà a parametro zero: l’Inter è in agguato per fregiarsi la prossima estate delle prestazioni del centrocampista polacco

L’Inter stringe i tempi per Buchanan, la priorità in casa nerazzurra dopo l’operazione al tendine achilleo che costringerà Cuadrado a fermarsi almeno fino ad aprile.

Marotta e Ausilio hanno individuato nel laterale belga il profilo ideale come vice Dumfries e anche in ottica futura se il nazionale olandese (senza rinnovo) dovesse lasciare Milano la prossima estate. La dirigenza di Viale della Liberazione vuole chiudere al più presto la trattativa con il Bruges e consegnare Buchanan a Simone Inzaghi già per il primo match del 2024 contro il Verona. Intanto l’area tecnica dell’Inter ha iniziato a tessere la tela anche per la prossima estate, dove oltre a Taremi una delle opzioni che maggiormente stuzzicano la fantasia del duo Marotta-Ausilio è rappresentata da Piotr Zielinski. Il polacco, senza il rinnovo di contratto con il Napoli, diventerebbe una succulenta opportunità di mercato non solo i nerazzurri ma per tutte le big, in primis la Juventus del mentore Giuntoli.

Calciomercato Inter, triplo addio per finanziare il colpo Zielinski

L’Inter è sul pezzo da tempo e monitora con particolare attenzione gli sviluppi sul futuro di Zielinski, che di recente come raccontatovi da Calciomercato.it ha rifiutato la prima proposta di rinnovo da 4,5 milioni di euro del patron azzurro De Laurentiis.

L’ex Udinese ed Empoli continua a dare la priorità alla permanenza al Napoli, però è evidente che se nelle prossime settimane non ci saranno passi in avanti sul tema prolungamento sono destinate a dividersi le strade di Zielinski e della società campione d’Italia dopo sette stagioni. L’Inter è in agguato e in prima fila, pronta a febbraio a formula la propria offerta all’entourage del centrocampista classe ’94 come raccolto da Calciomercato.it. Il club di Zhang pareggerebbe la proposta economica del Napoli: 4 milioni di euro più bonus, mettendo sul piatto però un contratto più lungo per tre stagioni con opzione per un altro anno. Marotta, Ausilio e Baccin già lavorano alle uscite per far spazio (anche per il bilancio) al possibile arrivo di Zielinski ad Appiano Gentile.

Klaassen ha deluso e sembra destinato a salutare l’Inter dopo una sola stagione, mentre Sensi a meno di colpi di scena andrà a scadenza di contratto. All’olandese e all’ex Monza si aggiunge Agoume, con la società vicecampione d’Europa che risparmierebbe una cifra superiore ai 4 milioni dagli ingaggi dei tre centrocampisti. Inoltre, il giovane francese in caso di cessione a titolo definitivo assicurerebbe ai nerazzurri un tesoretto da 3-4 milioni di euro. La strada è tracciata: Zielinski è un’occasione troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire per l’Inter.