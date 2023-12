Napoli-Samardzic, c’è Giuntoli in agguato. Politano, triennale d’oro in Arabia | CM.IT

C’è Giuntoli nella strada che separa il Napoli da Lazar Samardzic: la Juventus spinge per avere il serbo nella prossima stagione

Il nome è stato fatto. Lazar Samardzic è il nome spuntato più volte durante i vertici di casa Napoli. L’addio di Elmas ha messo il centrocampista dell’Udinese in apice alle scelte.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, l’affare da 25 milioni circa è nei pensieri del club azzurro. Il Napoli ha introitato da Elif Elmas passato al Lipsia la cifra per poter chiudere serenamente l’affare.

Inoltre, i rapporti tra Samardzic ed il tecnico Cioffi continuano ad esser tesi. L’allenatore dell’Udinese non riesce a trovare una chiara collocazione tattica al talento classe 2002. Ecco il motivo per il quale, sebbene di facciata l’Udinese sostiene di non voler cedere Samardzic, nei fatti è pronta a salutarlo.

Sempre, però, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, uno degli ostacoli principali che si frappone tra Samardzic ed il Napoli è la Juventus. Giuntoli non può spendere cifre importanti in questa sessione ed è in pressing sull’entourage per spostare alla prossima finestra di mercato l’arrivo a Torino.

Samardzic al Napoli, serve un’accelerazione. Offerta Al Shabab per Politano

Uno scenario che porta ad un’unica conclusione: serve un’accelerazione. Il Napoli deve convincere l’Udinese a privarsi di un calciatore importante a metà stagione. E deve persuadere Samardzic di come possa essere centrale nel progetto.

Sulla scrivania del ds Meluso, poi, c’è un’altra grana. Quella legata a Matteo Politano. L’esterno destro vuole discutere il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2025.

Al momento, non ci sono risposte concrete da parte del Napoli. Un aspetto che apre a scenari difficilmente pronosticabili fino a qualche settimana fa. Confermata, infatti, l’indiscrezione del ‘Corriere dello Sport’ che ha svelato di un’offerta dell’Al Shabab per portare Politano in Saudi League.

Il ds, l’italiano Domenico Teti, ha offerto 13-14 milioni al Napoli e può spingersi ancora un po’ nelle trattative, mentre a Politano è stato recapitato un ricco triennale da 7.5 milioni a stagione per i prossimi 3 anni e mezzo. Offerta alla quale il calciatore non è rimasto indifferente. Tocca al Napoli rispondere, anche se appare davvero complesso immaginare che il club azzurro possa dare consenso alla cessione.