Roma-Bonucci, si accelera: contatti costranti tra le parti per la chiusura | CM.IT

L’arrivo di Bonucci alla Roma si fa sempre più probabile: si registrano nuovi contatti tra l’entourage ed il club per il closing

Bonucci-Roma: un connubio sempre più probabile. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato di come le parti fossero al lavoro per chiudere l’operazione il prima possibile.

Quella che era una fase avanzata della trattativa, sta diventando una fase di chiusura della stessa. Il centrale, nel suo buen ritiro di Viterbo aspetta di conoscere il suo destino. Il suo entourage non si muove dalla capitale per trovare la quadra.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, si lavora a dettagli legati allo stipendio ed ai bonus. Aspetti, da quanto emerge, anche semplici da affrontare. Salvo colpi di scena negativi per l’esito della trattativa, non ci dovrebbero essere scogli particolari da affrontare e già nelle prossime ore ci potrebbe essere la fumata bianca.

Bonucci-Roma, non si esclude un altro centrale

Bonucci potrebbe essere solo uno dei due centrali che il ds Pinto può portare a José Mourinho. Dovesse andar via Leonardo Spinazzola, un’altra operazione in entrarta per rafforzare il pacchetto arretrato è possibile, senza tralasciare la trattativa con il Flamengo per Matias Vina.

C’è anche l’assenza, ormai prossima, di Ndicka in partenza per la Coppa d’Africa ad incidere, oltre a Smalling che Mourinho ha potuto sfruttare ben poco nell’arco di questa prima metà di stagione.

Ecco perché serve fare un po’ di cassa e procedere a dare una maggiore forza alla difesa a tre sia per affrontare la doppia competizione (con il playoff di Europa League che incombe) sia per la corsa ad un posto Champions in campionato.