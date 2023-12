Bonucci-Roma, fase avanzata della trattativa: i dettagli | CM.IT

Leonardo Bonucci e la Roma sono entrati in una fase avanzata di una trattativa che potrebbe portare l’ex difensore di Juve e Milan in maglia giallorossa

Il calciomercato sta per riaprire e tra le prime squadre a muoversi in Serie A c’è la Roma, in piena corsa per il quarto posto. I giallorossi sono momentaneamente in ottava posizione, ma a soli 3 punti di distanza dal Bologna, che occupa attualmente l’ultimo slot utile per accedere alla prossima Champions League.

I risultati, fin qui altalenanti, starebbero spingendo la dirigenza romanista ad intervenire sul mercato. La società ha manifestato la necessità di acquistare un centrale esperto, il cui nome risponderebbe a Leonardo Bonucci.

Le parti si sono già incontrate e la trattativa sarebbe entrata in una fase avanzata. Bonucci, infatti rappresenta l’alternativa più semplice da raggiungere dalla Roma, specie per via di un inizio di stagione non particolarmente brillante all’Union Berlino.

Roma, Bonucci si avvicina: il punto sulla difesa

Bonucci si è avvicinato alla Roma anche in seguito ad una serie di complicazioni tra le possibili alternative. In primo luogo Arthur Theate del Rennes, che difficilmente potrà lasciare il club di Ligue 1 per meno di 20 milioni di euro.

In secondo luogo, come già abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, il profilo di Kiwior appare sempre più difficile, anche perché l’Arsenal non vuole cederlo in prestito. Complicata anche la pista che porta a Soyoncu dell’Atletico Madrid.

Bonucci, dunque, diventa il primo nome della lista, ma potrebbe non essere l’unico. Il caso Smalling, infatti, ha creato numerosi problemi alla retroguardia giallorossa. Il suo rientro resta un mistero e per puntare concretamente al quarto posto, servirà maggiore solidità difensiva.

Non è tutto, in caso di cessione di Viña, che sembra destinato ad uscire, la Roma potrebbe muoversi concretamente per acquistare un altro centrale. Anche in quel caso, dovrebbe rispondere all’identikit di un difensore esperto e facile da raggiungere in termini economici.