Dall’alleato al sì di Vina: la Roma apre al Flamengo, ma c’è distanza | CM.IT

Matias Vina può lasciare la Serie A: la Roma apre le porte al Flamengo e fissa il prezzo per un’eventuale cessione

Potrebbe interrompersi dopo pochi mesi l’esperienza di Matias Vina con la maglia del Sassuolo. Il difensore uruguayano ha molti estimatori, soprattutto in Brasile e potrebbe cambiare aria a gennaio.

La Roma tiene le porte aperte ad una possibile cessione, ma chiede almeno 8-10 milioni di euro. Tra i club più interessati c’è il Flamengo. Come raccolto da Calciomercato.it, il giocatore ha dato la disponibilità al trasferimento come destinazione, ma non c’è ancora l’accordo economico totale con calciatore e agente. La Roma, come detto, apre alla cessione, ma la prima offerta del club di Rio de Janeiro potrebbe aggirarsi tra i 4 e i 5 milioni.

Al momento i rossoneri non hanno un accordo con il difensore, ma la società brasiliana è molto attiva e punta ad un altro uruguayano dopo aver praticamente chiuso con il compagno di nazionale Nicolas De La Cruz, dal River Plate. Vina, che ha con la Roma un contratto fino al 2026, potrebbe quindi tornare in Brasile a distanza di due anni e mezzo e non è escluso che abbia parlato proprio con il compagno di nazionale..