Napoli, Samardzic colpo ‘obbligato’: perché è cruciale chiudere l’affare

Il Napoli vuole chiudere a tutti i costi l’affare Samardzic con l’Udinese: ecco perché è cruciale per gli azzurri completare il colpo

Il mese di dicembre è agli sgoccioli e con l’imminente apertura del calciomercato invernale anche il Napoli ha deciso di entrare in gioco. Il pessimo inizio di stagione dei Campioni d’Italia in carica obbliga la società ad investire per rinforzare la rosa.

In estate, Aurelio De Laurentiis ha espresso la sua convinzione che la squadra che aveva dominato lo scorso campionato, vincendolo, poteva essere allenata da chiunque e che non avesse bisogno di chissà quanti rinforzi. Dopo 4 mesi di campionato è arrivata una smentita categorica e dolorosa dal campo.

Non solo è stato necessario esonerare Rudi Garcia, con colpevole ritardo, ma anche Walter Mazzarri sta trovando numerose difficoltà nella gestione dei calciatori, che sembrano quasi allo sbando. I colpi dal mercato estivo non si sono rivelati, fin qui, all’altezza e la classifica recita settimo posto a 4 punti dal Bologna quarto.

Napoli, è Samardzic l’ancora di salvezza: i dettagli

Come vi abbiamo riportato già nella giornata di ieri sulle pagine di Calciomercato.it, per provare a risollevarsi, il Napoli ha puntato gli occhi su Lazar Samardzic. Il 21enne è il grande obiettivo di gennaio, con grande attenzione alla concorrenza della Juventus.

Classe 2002, tedesco, con alle spalle quasi 80 presenze in Serie A condite da 9 gol e 9 assist è il profilo ideale per sopperire alla partenza di Elmas. Il macedone è partito in direzione Lipsia, l’ex squadra di Samardzic prima del suo approdo in Italia, facendo incassare 25 milioni di euro ad Aurelio De Laurentiis.

Non è tutto, la trattativa per il rinnovo di Piotr Zielinski è in fase di stallo, dato che l’offerta non convincerebbe il giocatore polacco indirizzato verso l’Inter in estate. Una potenziale doppia perdita che quindi obbliga il Napoli a chiudere l’affare con l’Udinese nel più breve tempo possibile.

Samardzic ha dimostrato di essere un giocatore duttile, adatto anche al ruolo di trequartista, di saper trovare la via del gol nel nostro campionato e con un costo accessibile. Sono circa 25 i milioni chiesti dall’Udinese, molti meno di quelli voluti dall’Atalanta per l’intoccabile Koopmeiners, obiettivo estivo del Napoli.

Un ennesimo motivo in più per concentrare le proprie forze sul tedesco in vista delle prossime settimane. Samardzic, che ha sfiorato l’Inter in estate, non trova più spazio in campo con Cioffi e vuole cambiare aria. Napoli potrebbe offrirgli la chance di diventare un titolarissimo nei prossimi mesi e Mazzarri punta ad un profilo che già conosce bene il nostro calcio per dare una svolta al centrocampo.

Ora, servirà un’accelerata importante in fase di trattativa. Passato il capodanno, con l’inizio ufficiale della sessione invernale d’acquisti, gli azzurri proveranno a chiudere il colpo. Il primo di una serie di rinforzi per salvare una stagione partita male, ma che dovrà concludersi con il quarto posto per evitare una debacle storica.