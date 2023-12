Motta e Zirkzee, il Bologna avvisa Milan e Juve: la dichiarazione ufficiale

Marco Di Vaio, ds del Bologna, parla del futuro di Thiago Motta e Joshua Zirkzee che piacciono a Milan e Juventus

La prima parte di questa stagione è praticamente archiviata, mancando solo un paio di giornate all’effettivo giro di boa del campionato. Ma il primo bilancio, considerando anche la fase a gironi completata in Europa, è già sicuramente tracciabile. Bene l’Inter, visto anche l’accoppiamento degli ottavi, bene anche la Juventus così come la Fiorentina. Ok l’Atalanta anche se a singhiozzo in campionato, la Roma invece è in corsa in Serie A ma il secondo posto nel girone provoca ancora rammarico. Lazio bene in Champions, male in campionato. Milan non bene in Serie A, male in Champions eliminato ai gironi. E poi c’è la grande rivelazione, che sta meritando largamente il quarto posto: il Bologna di Thiago Motta.

I rossoblù stanno facendo grandissime cose, sono appunto in zona Champions a soli due punti dal Milan terzo. Anche i numeri sono fantastici, con appena due sconfitte in 17 partite e soli 12 gol subiti, terza difesa del campionato -1 dalla Juve. Poi tanti talenti messi in mostra, da Ferguson a Ndoye, Calafiori e ovviamente Zirkzee. Senza dimenticare lo stesso Thiago Motta. Il ds del Bologna Marco Di Vaio ha parlato proprio di questa, fin qui, stagione fantastica: “Meglio essere un po’ gufati che… indifferenti. Forse ora tutti ci guardano con occhio diverso: va bene. Mi piace. Bologna e Thiago stanno crescendo insieme, per e con idee e mentalità”, dice l’ex bomber a ‘La Gazzetta dello Sport’. Logico che sia sul tecnico italo-brasiliano che su gioielli come Zirkzee si siano già scatenate le voci di mercato. E Di Vaio risponde senza problemi.

Milan e Juve, Di Vaio: “Motta può restare. Zirkzee a gennaio non si muove”

Ad ora Thiago Motta è sicuramente uno dei migliori, forse il migliore, allenatore in Italia e tra i più importanti di quelli emergenti in Europa. E come ovvio che sia i rumors di calciomercato non si sono fatti attendere, con Milan e Roma come club maggiormente interessati in questo senso.

Di Vaio parla risponde così sul rinnovo del suo contratto in scadenza 2024: “Ci vediamo tutti i giorni: sappiamo cosa vorrebbe, che idee ha. Percentuali? Ora è il momento di coltivare quello che stiamo vivendo. E di mantenerlo. Tramite questo percorso può nascere un futuro con Thiago. Più si sta in alto e più avremo possibilità. Ho già detto che con lui vorremmo continuare a lungo e lo ribadisco. Se temiamo che arrivi una big a prenderselo? Paura no. Siamo contenti e stiamo riuscendo a fare assieme quello che in passato non è riuscito. Questo è un posto in cui lui può crescere e continuare a fare il suo calcio: credo sia una base importante per un tecnico bravo e giovane. Ripeto: arrivare in Europa può aiutarci a proseguire assieme”.

Tutto in ballo, ma il senso è che se entrambi continueranno a trovarsi bene e magari raggiungeranno pure qualche risultato potrebbero rinnovare. Questo fa trasparire quale sia però l’effettiva ambizione di Motta, ovvero lottare per posizioni importanti. E quindi in base a cosa deciderà anche lui. E Zirkzee, pure lui accostato al Milan e alla Juventus ma su cui – come vi abbiamo raccontato – ora c’è soprattutto il Manchester United? “Nessuna telefonata. E comunque non risponderemmo. Joshua è un nove e mezzo sì, ma non assomiglia a nessuno: pezzo unico. La clausola? Vale solo per il Bayern (di 40 milioni, ndr), articolata. Per gli altri club il prezzo è libero…”