La clausola non basta, addio Zirkzee ad una condizione: big in pole | CM.IT

L’attaccante olandese è diventato uno dei grandi nomi del mercato dopo una prima parte di stagione da urlo

Joshua Zirkzee è senza alcun dubbio una delle migliori sorprese di questa prima metà di stagione nel campionato italiano. Dopo una scorsa annata anonima, l’attaccante olandese è stato caricato di responsabilità dall’addio di Marko Arnautovic ed ha risposto a pieni voti alla fiducia concessa da Thiago Motta nei suoi confronti.

Dopo aver piegato l’Inter agli ottavi di finale di Coppa Italia con due giocate da fuoriclasse, Zirkzee ha mostrato lampi di genio anche nell’ultimo turno di campionato in cui il Bologna ha vinto davanti ai propri tifosi lo scontro diretto per la zona Champions League contro l’Atalanta. Se i rossoblù navigano infatti nelle parti nobili della classifica e sognano un piazzamento ad inizio anno inaspettato, buona parte del merito – oltre ad una sensazionale guida tecnica in panchina – va anche riconosciuto all’ex Bayern Monaco.

Inevitabile a questo punto che anche nei suoi confronti si cominci a discutere in ottica mercato. Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, il gioiello del Bologna ha nel suo contratto una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Un’opzione attivabile però ad una sola condizione, vale a dire dietro l’assenso del calciatore stesso alla futura destinazione.

Calciomercato Bologna, la clausola di Zirkzee e la corte del Manchester United

A queste cifre, ancora una volta, a ‘scippare’ al campionato italiano uno dei migliori talenti in vetrina potrebbe verosimilmente essere la Premier League.

Al momento, in particolare, è il Manchester United ad aver messo la freccia sul classe 2001. Dopo il maxi acquisto di Rasmus Hojlund dall’Atalanta della scorsa estate, i ‘Red Devils’ si preparano dunque a versare un’altra cifra da capogiro per un giovane dal sicuro avvenire. La squadra allenata da Erik ten Hag è adesso in vantaggio sulle altre concorrenti inglesi, ma non sono comunque esclusi colpi di scena da qui alle prossime settimane.