Milan, da Lenglet a Guirassy: le trattative in entrata a gennaio

Il Milan si muove alla ricerca di almeno un doppio affare da portare a casa per la prima squadra. Moncada e Furliani a lavoro per il mercato gennaio

Sarà un gennaio caldo per il Milan. Stefano Pioli aspetta rinforzi dal mercato, per allungare una rosa alle prese con troppi infortuni.

La priorità è chiaramente rinforzare la difesa, così da ovviare alle assenze di Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Pierre Kalulu: il tedesco così come l’inglese dovrà star fuori almeno fino a febbraio; il francese, invece, non metterà piede in campo prima di marzo.

Il Milan ha così deciso di riportare subito a casa Matteo Gabbia, interrompendo il prestito al Villarreal, ma arriverà anche un altro centrale. Ecco così che l’idea principale di Geoffrey Moncada è quella di acquistare un mancino da aggiungere al pacchetto. Le attenzioni principali sono rivolte alla Premier League dove non mancano le occasioni. In cima alla lista dei desideri c’è Kelly, ma il Bournemouth non lo lascerà andar via a gennaio. Discorso simile per l’Arsenal, che non ha ancora aperto alla cessione di Kiwior, che tanto piace anche a Napoli e Roma. Così è balzato in testa il profilo di Lenglet.

Il francese, di proprietà del Barcellona, sta giocando poco all’Aston Villa e un suo trasferimento in Italia può avvenire a condizioni vantaggiose. Ci sono già stati dei contatti tra le parti: serve chiaramente il via libera degli inglesi, che dovranno prima mettere le mani su un sostituto. Attenzione ad altre possibilità come Badiashile del Chelsea, Kehrer del West Ham, Mukiele del Psg e Nelsson del Galatasaray. Sullo sfondo, inoltre, resta il nome di Miranda: con il terzino spagnolo è stato raggiunto un accordo di massima e si proverà ad anticipare il colpo a gennaio, con un piccolo esborso non superiore ai 4 milioni.

Calciomercato Milan, scelto Guirassy per l’attacco

Con il Lille poco propenso a far sconti per Jonathan David, il nome più caldo per l’attacco del Milan è diventato quello di Serhou Guirassy.

Il calciatore classe 1996 in forza allo Stoccarda sta vivendo una stagione da sogno con 19 gol e 2 assist in 16 partite disputate. Ha una clausola rescissoria che gli permette di lasciare la Bundesliga per soli 17 milioni di euro. Una cifra bassa, che renderebbe l’acquisto Guirassy un vero e proprio affare. Moncada lo ha seguito da vicino più volte: va convinto il giocatore, poco incline, al momento, a lasciare la Germania a gennaio, e bisogna battere la solita concorrenza della Premer League. Serve inoltre un ricco contratto da 3-4 milioni di euro netti a stagione.

Il Milan, però, non acquisterà a tutti i costi un centravanti a gennaio per non rischiare di mettere a segno un nuovo colpo ‘alla Piatek’. Ma non sono escluse sorprese, anche perché sul taccuino di Moncada ci sono parecchi profili: ci sono, infatti, anche i nomi di Gimenez del Feyenoord e soprattutto di Zirkzee del Bologna. Difficile però che il Diavolo decida di anticipare una spesa da 40 milioni a gennaio. Al momento non sono previsti colpi a centrocampo, nonostante il forfait di Pobega.

Si pensa invece ai giovani e il primo affare a concludersi sarà, così, quello di Popovic, che ha visto la sua fumata bianca lo scorso 5 dicembre. L’affare è pronto ad andare in porto nonostante qualche tentennamento da parte del Milan, dovuto al suo status di extracomunitario.