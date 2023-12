Inter, da Buchanan a Taremi: le trattative in entrata a gennaio

L’Inter si muove sul mercato dopo l’infortunio di Cuadrado: pressing a destra su Buchanon, le strategie di Ausilio e Marotta per l’attacco

L’Inter perderà per almeno tre mesi Cuadrado e la priorità dei nerazzurri è un tassello sulla fascia destra alle spalle di Dumfries.

Simone Inzaghi nelle ultime settimane ha dovuto fare di necessità virtù sulla corsia esterna, considerando anche l’assenza dell’olandese che punta al rientro (almeno tra i convocati) per la trasferta di Genova che chiuderà il 2023 dei vicecampioni d’Europa. Il tecnico piacentino ha spostato Darmian più avanti, soluzione che poterebbe replicare nel caso in cui la dirigenza di Viale della Liberazione anticipasse l’arrivo a gennaio ad Appiano Gentile di Tiago Djalo. Il portoghese ex Milan del Lille è seguito da vicino anche dalla Juventus e arriva dalla lunga inattività per il grave infortunio ai legamenti del ginocchio. Inzaghi vorrebbe un profilo già pronto e al momento l’opzione più credibile rimane l’affondo per Buchanan del Bruges. Il nazionale canadese può ricoprire anche altre posizioni del campo e viene seguito da Ausilio già dalla scorsa estate.

Calciomercato Inter, la priorità di Inzaghi è Buchanan: assalto rinviato a Taremi

Il Ds interista e Marotta stanno premendo per lo sbarco a Milano del classe ’99 per la finestra invernale cercando una quadra con il Bruges, compagine con cui il giocatore non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2025.

L’Inter deve stare attenta alla concorrenza della Premier League e prepara un assegno complessivo non superiore ai 10 milioni di euro per Buchanon, mettendo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto. Le alternative non mancano, evidentemente low cost, in attesa del via libera del presidente Zhang per il laterale canadese: da Mazzocchi a Meunier, passando per Zanoli e Toljan. Ausilio e Marotta si muovono concretamente per la corsia destra mentre in attacco, a meno di uscite e ribaltoni, non ci saranno novità. Inzaghi, malgrado un rendimento finora sotto le aspettative, continueranno a puntare su Arnautovic e Sanchez alle spalle della coppia dei titolarissimi Lautaro Martinez -Thuram, rinviando a giugno l’offensiva per Taremi (che si libererà a parametro zero dal Porto) o provare a sparigliare l’agguerrita concorrenza per la tentazione Zirkzee, giustiziere dei nerazzurri nell’ultima sfida di Coppa Italia.