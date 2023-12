Arnautovic ha deluso Inzaghi: tentazione Zirkzee per l’Inter | CM.IT

Arnautovic stecca nuovamente, mentre Zirkzee incanta e si prende la scena al Meazza. L’Inter sfida Milan e Juventus per il gioiello del Bologna

L’Inter stecca contro il Bologna e deve dire addio al primo obiettivo stagionale. Riposto nel cassetto il sogno ‘Triplete’ per la squadra di Simone Inzaghi, che crolla al Meazza dopo i tempi supplementari sotto i colpi di Zirkzee.

Non basta lo stacco volante di Carlos Augusto a Simone Inzaghi per proseguire la corsa in Coppa Italia e provare ad alzare il trofeo per la terza volta consecutiva. Thiago Motta compie l’impresa davanti al suo ex pubblico e coccola il suo gioiello a fine partita: “Ci sono davvero pochi giocatori in giro come Zirkzee“, chiosa l’allenatore italo-brasiliano in conferenza stampa. Continua la favola Bologna dopo il quarto posto in campionato, mentre l’attaccante olandese è ormai una certezza. Normale che le big italiane ed estere abbiano drizzato le antenne per l’ex Bayern Monaco, che ha una situazione di contratto perticolare con il sodalizio del patron Saputo.

Calciomercato Inter, fari accesi su Zirkzee: Inzaghi ha bisogno di un altro big in attacco

Il Bologna ha acquistato Zirkzee per 8 milioni di euro e ha una clausola da 40 milioni nell’accordo fino al 2026 con la compagine felsinea.

Il Bayern, inoltre, ha inserito un diritto di recompra sul centravanti e una percentuale di rivendita alta del 50%. A gennaio sono da escludere colpi di scena, mentre per la prossima estate l’asta è apertissima per l’olandese classe 2001. Della partita – come raccolto da Calciomercato.it – potrebbe essere anche l’Inter, a caccia di un terzo innesto di spessore dietro la coppia delle meraviglie Lautaro Martinez-Thuram. Sul gioiello del Bologna sono in pressing inoltre Juventus e soprattutto Milan, con Inzaghi deluso al momento delle prestazioni di Arnautovic e Sanchez. Il cileno si è fermato nuovamente ai box, mentre l’austriaco non convince e anche ieri sera contro la sua ex squadra ha deluso le aspettative. Arnautovic bocciato e l’Inter che si interroga se ritornare sul mercato a gennaio anche per il reparto offensivo.

Marotta e Ausilio allora valuterebbero di anticipare le mosse per Taremi del Porto o sondare un ‘Mister X’ a basso impatto sul bilancio, altrimenti aspettare l’estate e provare ad affondare il colpo per Zirkzee. Che solo poche ore fa ha illuminato San Siro e trascinato il Bologna verso la gloria.