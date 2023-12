Inzaghi non gradisce: Arnautovic fa arrabbiare il tecnico dell’Inter

Marko Arnautovic continua a non convincere dopo la prima parte del match di Coppa Italia tra Inter e Bologna. Simone Inzaghi si arrabbia con l’attaccante austriaco

Nuova occasione per Marko Arnautovic. Simone Inzaghi lo schiera questa volta al fianco di Lautaro Martinez nel match degli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna.

Partita inevitabilmente speciale per il centravanti austriaco dopo le stagioni da protagonista in Emilia, prima della grande occasione e del ritorno nella Milano nerazzurra. La seconda parentesi all’Inter di Arnautovic non è partita però nel migliore dei modi, con il classe ’89 nato a Vienna che non ha convinto nelle vesti all’occorrenza di vice Thuram (o Lautaro). Solo tre presenze dall’inizio nelle 14 complessive in stagione e un solo gol all’attivo nel pirotecnico 3-3 di Champions in casa del Benfica. L’austriaco fatica a incidere e anche dopo la prima frazione della sfida di coppa col Bologna non punge dalle parti di Ravaglia. Qualche buona intuizione all’inizio, poi il numero 8 dell’Inter si eclissa e si vede di rado negli ultimi sedici metri della difesa felsinea.

Simone Inzaghi dalla panchina non gradisce: vorrebbe più cattiveria dal suo attaccante quando l’Inter riparte e sponda soprattutto dalla sinistra con Carlos Augusto. Vedremo se in corso d’opera Arnautovic riuscirà a sbloccarsi e a dare una mano all’Inter, anche se le cose non migliorano dopo l’intervallo quando il centravanti a inizio ripresa spreca da favorevole posizione sull’assist di Asllani (e anche qui Inzaghi non ha gradito…). Il 34enne ex Bologna, lo ricordiamo, è sbarcato a Milano nell’ultimo mercato estivo in prestito con obbligo che scatterà al primo punto conquistato dall’Inter dopo il 5 febbraio. L’Inter sborserà 8 milioni di euro più 2 di bonus, con Arnautovic che ha sottoscritto un contratto fino al giugno 2025 da 4 milioni lordi a stagione.