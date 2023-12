Thiago Motta pazzo di Zirkzee: “Difficile da trovare uno così”

Impresa del Bologna al Meazza: la squadra d Thiago Motta elimina l’Inter, le parole del tecnico dei felsinei in conferenza stampa

Il Bologna schianta l’Inter ed elimina dalla Coppa Italia i detentori del trofeo. A brillare nella scala di San Siro è lo scatenato Zirkzee: olandese entra e trascina i felsinei a un’impresa storica.

Thiago Motta si coccola la sua squadra in conferenza stampa: “Partita fantastica, non posso che essere orgoglioso dei miei ragazzi. Stanno facendo delle cose straordinarie. Adesso dobbiamo riposarci e continuare così – esordisce il tecnico italo-brasiliano – Tutti hanno fatto molto bene, sia chi ha giocato dall’inizio e chi è entrato dopo. Abbiamo dimostrato di avere la mentalità giusta per giocarcela anche contro le grandi squadre”.

Zirkzee ormai non stupisce più e si regala una notte magica: “Non è che ha fatto la differenza solo oggi… Ha grandissima qualità, è un profilo difficile da trovare nel calcio di oggi. Pensa prima al gruppo e poi a se stesso. Deve continuare a lavorare e proseguire su questa strada”, le parole di Thiago Motta.

🗣️ #InterBologna – Thiago #Motta in conferenza: “Partita fantastica, non posso che essere orgoglioso dei miei ragazzi. Stanno facendo delle cose straordinarie. Adesso dobbiamo riposarci e continuare così” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/o1OzlJbGUX — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 20, 2023

L’allenatore del Bologna, infine, fa una carezza all’ex Arnautovic che non sta attraversando un momento felice dopo il ritorno all’Inter: “Lo conosco da tanto tempo, è un giocatore forte che può fare la differenza. Ha scelto di tornare in un grande club come l’Inter e sono felice per lui. A parte nelle sfide contro il Bologna, sarò sempre un suo tifoso. È un bravo ragazzo e se lo merita”.